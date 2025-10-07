Президент Володимир Зеленський 7 жовтня зустрівся з головою парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро. Серед іншого вони обговорили повернення депортованих Росією українських дітей і глава держави запропонував призначити спецпосланця при організації, який сфокусується на цьому питанні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що для України повернення дітей — це пріоритет, висловивши сподівання, що ОБСЄ зосередиться на цьому.

"Тому, що це великий виклик для мене передусім і для дипломатичної групи України. Тому що ми можемо обмінювати воїнів чи іноді навіть полонених інших категорій. Але обмінювати дітей ми не можемо з росіянами. І зрозуміло чому. Тому ми маємо повернути їх до родин, до близьких. І голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий", – зазначив він.

Глава держави запропонував призначити спеціального посланника при очільнику парламентської асамблеї ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей.

Зеленський також повідомив про підготовку резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує їх викрадення й депортацію, і закликав Самп’єтро підтримати її. Той своєю чергою зауважив, що асамблея приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Окрім цього, під час зустрічі йшлося про спільні зусилля для звільнення українських військовополонених, а також і цивільних, яких РФ незаконно утримує.

Окремо Самп’єтро відзначив важливість продовження тиску на Росію.

"Ми – понад 300 парламентарів, більш ніж 55 парламентів, у яких ви маєте голос, об’єднаний голос. Цей голос, звісно, не про бомби, не про військове постачання. Але ми можемо підтримати політичні санкції, економічні санкції й, звісно, військову допомогу", – сказав він.

Крім того, Самп’єтро повідомив, що візьме участь у четвертому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.