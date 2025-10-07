У вівторок, 7 жовтня, Нобелівський комітет зміг зв'язатися з одним із цьогорічних лауреатів премії з медицини, Фредом Рамсделлом із Сан-Франциско, який перебуває в пішому поході разом з дружиною.

Про це пише Reuters.

За словами генерального секретаря Нобелівського комітету Томаса Перлманна, зв’язатися з Рамсделлом вдалося майже через добу після оголошення лауреатів. У цей час він із дружиною повертався до готелю та зупинився, щоб "полагодити щось у своїй машині". Саме тоді його дружина ввімкнула телефон і побачила повідомлення про нагороду.

"Вони все ще були в дикій природі, де багато ведмедів грізлі, тому він дуже хвилювався, коли вона закричала. На щастя, це була Нобелівська премія. Він був дуже щасливий і зовсім не очікував на приз", — сказав Перлманн.

Нагадаємо, 6 жовтня стали відомі лауреати Нобелівської премії з медицини та фізіології. Нагороду розділили Фред Рамсделл із Сан-Франциско, Мері Брункоу з Сієтла (штат Вашингтон) та Шимон Сакагучі з Осакського університету в Японії. Учені отримали премію за дослідження, яке визначило "охоронців імунної системи", яких називають регуляторними Т-клітинами.

Оскільки Рамсделл на момент оголошення лауреатів премії перебував у пішому поході "поза мережею", Нобелівський комітет не зміг із ним зв’язатися.

Більше про відкриття вчених

У 1995 році Шимон Сакагучі зробив перше ключове відкриття. У той час багато дослідників були переконані, що імунна толерантність розвивається лише завдяки знищенню потенційно шкідливих імунних клітин через процес, який називається центральною толерантністю.

Він довів, що імунна система є складнішою, і відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань. Своєю чергою, у 2001 році Мері Брунков та Фред Рамсделл зробили інше ключове відкриття, пояснивши, чому певний вид мишей був особливо вразливим до аутоімунних захворювань.

Вони виявили, що у мишей є мутація в гені, який вони назвали Foxp3. Також науковці показали, що мутації в людському еквіваленті цього гена викликають серйозне аутоімунне захворювання – IPEX.

Через два роки Шимон Сакагучі зміг пов'язати ці відкриття. Він довів, що ген Foxp3 керує розвитком клітин, які він ідентифікував у 1995-му. Ці клітини, тепер відомі як регуляторні Т-клітини, контролюють інші імунні клітини та забезпечують процеси, щоб людська імунна система переносила власні тканини.

Таким чином відкриття цих трьох науковців започаткували галузь периферичної толерантності, стимулюючи розробку методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Надалі це також може сприяти успішнішим трансплантаціям. Зараз кілька з цих методів лікування вже проходять клінічні випробування.

Що відомо про вчених

Мері Е. Брунков — доктор філософії Принстонського університету, Принстон, США. Старший керівник програми в Інституті системної біології, Сіетл, США.

Фред Рамсделл — доктор філософії 1987 року в Каліфорнійському університеті, Лос-Анджелес, США. Науковий керівник, Sonoma Biotherapeutics, Сан-Франциско, США.

Шимон Сакагучі — доктор медичних наук 1976 року та доктор філософії 1983 року в Кіотському університеті, Японія. Заслужений професор Дослідницького центру на кордоні імунології, Осакський університет, Японія.