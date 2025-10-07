У німецькому місті Хердеке, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, 7 жовтня, невідомі напали на бургомістерку Іріс Штальцер. 57-річну жінку знайшли у її квартирі з численними ножовими пораненнями.

Про це повідомляють німецькі медіа DW, Die Zeit і Tagesschau із посиланням на місцевих правоохоронців.

"Бургомістерку міста Хердеке доправили до лікарні на гелікоптері з небезпечними для життя ножовими пораненнями. Зараз вона перебуває в реанімації. Розслідуванням нападу займається комісія з розслідування вбивств поліції міста Хагена", — заявили журналістам у пресслужбі поліції міста Хаген.

Про особи нападників наразі нічого невідомо, проте за даними медіа, незабаром після повідомлення про різанину поліція затримала підлітка. Його нібито виводили у кайданках із будинку Штальцер.

Водночас місцеві правоохоронці відмовились коментувати цю інформацію.

Штальцер — представниця Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Її було обрано головою Хердеке за результатами другого туру виборів 28 вересня.