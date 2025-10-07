У справах за фактом порушення законів і звичаїв війни в Україні засуджено 202 російських військових, 19 з яких фізично перебували на лаві підсудних під час оголошення вироків.

Про це Укрінформу повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит.

"Наразі за статтею 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни — підозри оголошено 1012 особам. Обвинувальні акти скеровано до суду щодо 742 осіб. Засуджені — 202, з яких 19 фізично перебували на лаві підсудних", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві поінформували, що спільно з міжнародними партнерами триває розслідування воєнних злочинів армії РФ у Бучі та Бучанському районі Київщини.

"На сьогодні про підозру повідомлено 199 особам, до суду скеровано обвинувальні акти щодо 151 особи, вироки ухвалено щодо 27 воєнних злочинців, один засуджений до 12 років фізично", — розповіли там.

За даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця січня 2025 року в Україні зареєстровано 150 447 воєнних злочинів. За цей час до українських судів передали 543 обвинувальні акти за 438 статтею ККУ.

Редакція розслідувань Суспільного розбиралася, як працює правосуддя над окупантами та що буде з вироками, які ухвалюються заочно.