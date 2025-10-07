Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро виступає в Раді та розповів про допомогу переселенцям, наголосивши на необхідності звільнення трьох представників організації, яких утримує Росія.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із Ради.

Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро виступає з трибуни парламенту. Він розповів про підтримку переселенців з України, яку надає його країна. За його словами, більше 40 тисяч українських дітей відвідують іспанські школи. Він також заявив, що визнає Крим лише у складі України.

"Я чітко заявляю, Крим — це Україна!" — сказав президент ОБСЄ під час свого виступу в Раді.

У завершенні виступу Понс Самп'єтро наголосив на необхідності негайного звільнення трьох представників ОБСЄ, яких, за його словами, Росія незаконно утримує. Також у своїй промові президент ОБСЄ вшанував памʼять Андрія Парубія.