Сили оборони проти ночі 6 жовтня уразили завод з виробництва вибухівки та у боєприпасів імені Я. М. Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ, а також комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів у Феодосії, що окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що внаслідок ударів по підприємству російського військово-промислового комплексу у Дзержинську зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Цей завод є одним із найбільших російських виробників вибухівки для практично всіх видів боєприпасів — авіаційних та артилерійських снарядів, авіаційних бомб, зокрема й таких, що коригуються за ціллю, бойових частин кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

В рамках кооперації це підприємство здійснює спорядження бойових частин "уніфікованих міжвидових планерувальних" боєприпасів.

Окрім того, українські військові вдарили по потужностях АТ "Морський нафтовий термінал", що у Федосії в окупованому Криму.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що в результаті "успішного влучання" зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

Цей термінал є багатофункціональним технологічним комплексом з перевалки нафти та нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Він залучений до забезпечення армії РФ пальним.

Також у Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18 загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — додали у Генштабі ЗСУ.

У ніч на 3 жовтня ударні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ атакували нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.