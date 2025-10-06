Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, метою зовнішньої політики чинного словацького уряду є не поразка Росії, а якнайшвидше завершення війни, щоб слов’яни не вбивали одне одного.

Про це він сказав в ефірі словацького телеканалу STVR.

"Мета зовнішньої політики Словаччини, нашого уряду, не полягає в тому, щоб перемогти Російську Федерацію. Наша мета — якомога швидше припинити війну в Україні. Це слов'яни, які вбивають одне одного. Війна — це не рішення", — заявив Фіцо.

Також словацький прем'єр розкритикував Євросоюз, адже, на його думку, якби блок витрачав "стільки ж енергії на мир, скільки він витрачає на підтримку війни в Україні", то ця війна могла б давно закінчитися.

На запитання про те, чи не суперечить його позиція спадщині тих, хто боровся за свободу Словаччини у Другій світовій війні, політик заперечив це, назвавши війну в Україні "регіональним конфліктом".

На початку вересня Фіцо відвідав військовий парад у Пекіні. Також у Китаї він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним.