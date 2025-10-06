Четверо людей постраждали через удар РФ по Харкову; у Сирії завершились перші вибори після повалення режиму Асада; прем’єр Грузії заявив, що опозиція п’ять разів намагалася організувати повалення влади; Еммануель Макрон призначив ексміністра фінансів новим очільником міноборони Франції — Суспільне зібрало головні новини ранку 6 жовтня.

1. У Харкові пролунала серія вибухів, місто атакували 15 дронів

Увечері 5 жовтня російські війська завдали масованого удару дронами по Харкову. За даними місцевої влади, було зафіксовано щонайменше 15 вибухів у проміжку з 22:44 до 23:10.

Під ударом опинився Новобаварський район та передмістя міста, де пошкоджені будинки у приватному секторі. Ще один вибух стався близько 23:30.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що один із дронів також влучив у Шевченківський район. Четверо людей зазнали гострої стресової реакції.

2. У Сирії відбулися перші вибори після повалення режиму Башара Асада

5 жовтня у Сирії пройшли перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Громадяни обирали дві третини зі 210 депутатів нового парламенту, ще третину призначить тимчасовий президент Ахмед аш-Шараа, повідомляє Reuters.

Голосування проходило непрямо: 6 тисяч виборщиків, призначених владою, обирали представників від усіх 14 провінцій країни. У трьох провінціях вибори скасували через нестабільну ситуацію, тож 19 місць у парламенті залишаться вакантними.

Ахмед аш-Шараа заявив, що очікує від нового парламенту швидкої роботи над ухваленням нової конституції. Сирійці загалом зустріли вибори з обережним оптимізмом, сподіваючись на поступові демократичні зміни.

3. Прем’єр Грузії заявив про п’ять спроб опозиції повалити владу

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що за останні чотири роки опозиція п’ять разів намагалася організувати масові протести для повалення влади, але всі спроби провалилися.

На брифінгу 5 жовтня він назвав події попереднього дня "п’ятою спробою державного перевороту" та заявив, що держава "дала належну відповідь".

Кобахідзе пообіцяв "нейтралізувати антидержавні сили", які, за його словами, діють за підтримки іноземних агентів і намагаються дестабілізувати ситуацію в країні.

Контекст: у Грузії 4 жовтня відбулись вибори до місцевих органів влади. Люди обирали 2058 членів 64 муніципальних рад та 64 голів міст. На тлі виборчого процесу у Тбілісі відбувся масштабний мітинг, організований представниками опозиції, який переріс у сутички з правоохоронцями.

4. У Франції сформували новий уряд

Президент Франції Еммануель Макрон призначив новий склад уряду на чолі з прем’єр-міністром Себастьяном Лекорню.

Новим міністром оборони став колишній міністр фінансів Бруно Ле Мер, а посаду міністра фінансів обійняв Ролан Лескюр. Усього до кабінету увійшли п’ятеро нових міністрів, ще 13 зберегли свої посади з попереднього уряду Франсуа Байру.

Жан-Ноель Барро залишився на посаді міністра закордонних справ. Головним завданням нового уряду прем’єр назвав ухвалення бюджету Франції на 2026 рік.

Чому це важливо: Бруно Ле Мер підтримував Україну у війні проти Росії. Так він співпрацював з Юлією Свириденко, коли вона була міністеркою економіки України, над програмою розширення бізнес-співпраці між країнами та локалізації французького виробництва в Україні.