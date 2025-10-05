Масована атака Росії по Україні, Польща привела ППО у стан найвищої готовності; Вільнюський аеропорт закривали через невідомі літаючі об'єкти; парламентські вибори у Сирії та Чехії — Суспільне зібрало головні новини ранку 5 жовтня.

Масована атака РФ: є загиблі та поранені

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, унаслідок якої вибухи пролунали у низці регіонів країни.

У Запоріжжі зафіксовано кілька вибухів. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ятеро — поранені, серед них 16-річна дівчина. На території одного з підприємств виникла пожежа.

ППО працювало у Черкасах, повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибухи також чули в Івано-Франківську, Бурштині, на Стрийщині, у Львові та у Рівному. Вибухи також лунали й у Чернігові.

Під час російської атаки польські ВПС підняли літаки для гарантування безпеки повітряного простору. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що всі системи ППО та радіолокаційного спостереження переведено у стан найвищої готовності.

Над аеропортом Вільнюса обмежували повітряний простір через повітряні кулі

Пізно ввечері 4 жовтня над міжнародним аеропортом Вільнюса тимчасово обмежили повітряний простір — ймовірно, через помічені в небі повітряні кулі, повідомляє LRT.

Рейси перенаправляли до Каунаса, Риги та Гданська. У Національному центрі кризового управління повідомляли, що обмеження можуть тривати кілька годин. Повітряний простір над летовищем відкрили через кілька годин.

Контекст: 26 вересня у Вільнюському аеропорту сім рейсів мали проблеми через дрони над летовищем. Чотири рейси вилетіли із запізненням, три рейси із запізненням приземлилися.

У Сирії проходять перші після повалення Асада парламентські вибори

У неділю, 5 жовтня, в Сирії розпочалося голосування на перших парламентських виборах після усунення президента-диктатора від влади Башара Асада, повідомляє Reuters.

Голосування проходить у форматі непрямих виборів через виборчі колегії. За цими виборами буде обрано дві третини з 210 депутатів, решту призначить особисто президент.

Контекст: сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю.

Прем’єр Чехії Петр Фіала визнав перемогу Андрея Бабіша на виборах

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала подякував виборцям за участь у парламентських виборах і визнав перемогу опозиційного руху ANO Андрея Бабіша.

У зверненні в соцмережі Х Фіала привітав Бабіша та всі партії з результатами, подякував своїй команді й підкреслив, що коаліція SPOLU “привела Чехію до ладу”. Він зазначив, що Чехія стала енергетично незалежною від Росії, а її економічне зростання випереджає Австрію та Німеччину.

Фіала визнав, що більшість голосів цього разу сконцентрувалися навколо руху ANO, і закликав демократично прийняти результати виборів.