Очільник МАГАТЕ закликав Україну та Росію проявити "політичну волю", необхідну для гарантування безпеки навколо захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції та дозволити відновити підключення зовнішньої лінії електропостачання.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

"Обидві сторони заявляють про готовність провести необхідні ремонти зі свого боку лінії фронту. Але для цього ситуація з безпекою на місці має покращитися, аби техніки могли виконати критично важливу роботу, не ризикуючи життям", — йдеться у його заяві.

"Я закликаю обидві сторони зробити все необхідне, щоб не допустити подальшого погіршення. Це питання політичної волі, а не технічних можливостей — адже вони є", — додав Гроссі.

Що відомо про блекаут на ЗАЕС

23 вересня на тимчасово окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут від початку окупації.

На думку експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, знеструмлення останньої лінії живлення Запорізької АЕС відбулось на тлі планів росіян приєднати станцію до енергосистеми РФ.

За дослідженням на основі супутникових знімків міжнародної організації "Greenpeace Україна" від 27 вересня, втрата останньої лінії живлення тимчасово окупованої ЗАЕС 23 вересня спричинена навмисним саботажем російських військ.

Керівник Держатомрегулювання Олег Коріков наголосив, що ігнорування окупантами вимог ядерної безпеки та обстріли ліній електропередач можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, адже запаси дизельного пального для генераторів невідомі.

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дудар зазначив, що втрата живлення на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції є аварійною ситуацією та порушенням умов безпечної експлуатації об'єкта. Надалі, у разі бездіяльності, блекаут може призвести до ядерної аварії.

30 вересня на ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що тимчасово захоплена ЗАЕС вже сім діб перебуває без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення станції забезпечують резервні дизельні генератори, один з яких вже вийшов з ладу. Ситуація на станції аварійна та критична.

Європейський Союз закликав РФ негайно припинити бойові дії поблизу ЗАЕС та відновити зовнішнє електропостачання. Окрім цього ЄС наголосили, що єдиним рішенням задля зменшення ризиків є виведення російських військ із території станції та повернення її під контроль України.