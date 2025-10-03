Віталій Портников – публіцист, політичний оглядач і телеведучий, лауреат Шевченківської премії (2023) та Премії імені Василя Стуса (2022). За дослідженням "Інтерньюз-Україна", входить до п’ятірки найпопулярніших суспільно-політичних блогерів країни. Суспільне зустрілося з Віталієм Портниковим на тлі провокацій Росії проти країн НАТО, а також заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна відвоювати свої території. Чому Путін вирішив розширити кордони своєї воєнної агресії? Що може зробити у відповідь президент США? Та як справляється з війною українське суспільство? Про це й не лише читайте Віталія Портникова у проєкті "Ремовська Інтервʼю". Відеоверсію розмови дивіться тут.

Цього разу ми з вами записуємо інтерв'ю не просто на тлі російсько-української війни, а й на тлі провокацій Росії проти країн НАТО, які тривають. Це і порушення повітряного простору Польщі, і російські літаки в повітряному просторі інших країн НАТО, і “невідомі” дрони в повітряному просторі Данії та Норвегії. Що відбувається?

Відбувається класичний політичний процес, який ми можемо назвати сходами ескалації. Після зустрічі з президентом Сполучених Штатів в Анкориджі на Алясці президент Російської Федерації переконав – себе, принаймні – у повній безпорадності президента США. У тому, що він не готовий ні на що серйозно реагувати, реально захищати Європу, чи до якоїсь серйозної конфронтації з Москвою.

І Путін дійсно вибудовує ось таку поступову лінію ескалації – сходинку за сходинкою, щоб побачити, де США справді можуть не просто жорстко висловитися, а діяти. У війні важливі дії.

Після Аляски мало не щодня трапляється якийсь новий факт агресії. То масований обстріл України — дронами, ракетами, винищувачами. Європейські країни атакуються або кібератаками, або дронами. Я вважаю, що гібридна війна вже триває і її першопочатком був саме Анкориджський саміт.

З другого боку, я сказав би, що ми присутні при історичному процесі. Він прямо від цього саміту не залежний — це все одно відбулося. Це майже чотири роки великої війни в центрі Європи. Вважайте, ця війна є, до певної міри, раковою пухлиною. І от ви кажете: є ракова пухлина, її треба вилікувати, потрібна хіміотерапія, якісь агресивні ліки. Інакше воно буде поширюватися. А хворий вам каже: "Треба бути дуже обережним,. бо невідомо, як подіє хіміотерапія, невідомо, як подіють агресивні ліки, може бути тільки гірше". Давайте, мовляв, поп’ємо настоянки й подивимося.

В результаті з'являються метастази. Це історичний процес. Війна починає поширюватися на інші території. Особливо, коли вона перебуває – у воєнному плані – в глухому куті. Путін не може окупувати територію України. Що, він сам цього не бачить? Бачить, звісно. Як виходити з глухого кута, з точки зору агресора? Поширювати війну на більшу територію. Показувати союзникам ворога, що їм може бути гірше, якщо вони не припинять надавати допомогу.

Тож це абсолютно нормальний процес глобалізації великої війни. Це те, про що я говорив у 2022 році: якщо цю війну швидко не зупинити, вона перекинеться на інші території, обов'язково.

Польський військовий проходить повз пошкоджений уламком російського безпілотника будинок у селі Вирики Люблінського воєводства. 10 вересня 2025 року. REUTERS/Agencja Wyborcza/Jakub Orzechowski

Це міг би бути не Трамп, а Камала Гарріс, не саміт в Анкориджі, а якась інша подія, яка привела б Путіна до думки, що треба діяти вже й щодо європейських країн. Щоб подивитися, як вони будуть реагувати. Тобто це могло бути пізніше або раніше — але, так чи інакше, це такий об'єктивний процес.

Наступний об'єктивний процес під час великої війни – деградація суспільств і державних організмів у воюючих країнах і навколо них. Я завжди кажу людям, які скаржаться, мовляв, яка жахлива ситуація в Україні, як багато людей не сприймають війну, як багато людей втомилися, які складнощі з процесом мобілізації. "А подивіться, мовляв, на Фінляндію, як вони героїчно воювали". Але Фінляндія воювала три з половиною місяці. Зимова війна тривала три з половиною місяці.

Пам’ятаєте, перші три з половиною місяці великої війни в нас не було жодних проблем зі сприйняттям цієї війни людьми, з мобілізацією. ТЦК фактично відмовляли людей від служби, бо не було ще потреби в аж такій кількості людей на той момент.

Тобто є різниця – три з половиною місяці й три з половиною роки. Якщо хочете знати, що відбувається через 3,5-4 роки великої війни — згадайте свій шкільний підручник історії. Лютнева революція 1917 року в Російській імперії, Жовтневий переворот, розвал Австро-Угорщини, розвал Німеччини фактично.

Тобто ви вважаєте, що ми загалом тримаємося непогано як суспільство?

З історичної точки зору, ми неймовірно добре тримаємося. Тому що, в принципі, ця держава мала вже бути в руїнах. Мали вже бути громадянські конфлікти, посилюватися пацифістські настрої, вимоги припинити війну на умовах ворога, тільки щоб припинити.

Проблема в тому, що не тільки ми в хорошому стані – а й Росія теж. Там теж нічого не відбувається серйозного з цим режимом. Путін явно не виглядає Миколою II, оце теж проблема.

Але все одно, процеси йдуть, бачите. І там ідуть, і в нас ідуть. Там з'являються люди, які явно не хочуть, щоб війна продовжувалася. У нас так само. Просто різні мотиви. І ви бачите, що відбувається посилення правопопулістських та антиміграційних настроїв в Європі.

Тобто 3,5-4 роки – це запуск уже внутрішніх процесів у суспільстві. І це буде посилюватися.

Віталій Портников під час інтервʼю Суспільному, Київ, 26 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Тимінський

Коли ми кажемо, що Путін іде на ескалацію, очікуючи на реакцію США й Трампа, то чого саме він чекає й що буде далі?

Путін чекає, по-перше, чи Трамп взагалі якось відповість. Чи будуть Сполучені Штати учасниками всієї цієї історії. Бо якщо США — поза цією історією, то Путін може вважати, що в нього розв'язані руки в Європі. І європейці можуть так вважати.

Тут у Путіна може бути кілька завдань. Перше – це посилення авторитету правопопулістських і лівопопулістських партій на континенті, на які Путін давно робить ставку. Друге завдання – зменшити військову допомогу Україні під гаслом “Нам самим потрібно”. У нас і самих, мовляв, у Європі літають дрони, можуть з'явитися ракети, з'являються російські винищувачі. А ми, мовляв, протиповітряну оборону віддаємо українцям. Це все теж непогана дискусія для Росії.

Наступний момент такої непоганої дискусії – “Що робити?” — теж розколює європейців. Наприклад, частина каже, що треба розділяти реальну небезпеку й погрози. Мовляв, що до активної реакції закликають “підпалювачі війни”. Це я вам цитую статтю в одному естонському виданні. Що от усі ці розмови, що треба збивати дрони, що треба збивати російські літаки – це “підпалювачі війни”. А демократична держава, мовляв, має поводитись відповідально – не провокувати війну. Так пише оглядач цього видання.

Це страх, безумовно. І Путін на цьому страху спекулює. Але я вас запитаю: якщо НАТО не відповість — то що, дійсно не прилетять дрони з бойовою частиною, зрештою, в якийсь момент?

Боюся, що прилетять.

Але водночас – так, Путін може шукати приводу для більш гострого удару, для загострення ситуації. Він може хотіти, щоб вони щось збили.

Поліцейські стоять на варті після перекриття руху транспорту в аеропорту Копенгагена через повідомлення про дрони. Данія, 22 вересня 2025 року. REUTERS/Ritzau Scanpix/Steven Knap

Росія вже 11 років в російсько-українській війні, понад три роки триває її повномасштабний етап. Все частіше чуємо про те, що економічне становище Росії погіршується. Також бачимо, які паузи вона бере між масованими обстрілами, щоб накопичити ракети й “шахеди”.

І паралельно з цим Москва тепер втягується в ширший конфлікт. Як взагалі Росія може собі це дозволити?

Ви не бачите технологічного повороту у війні. Про який, до речі, абсолютно чітко написав генерал Залужний. Якщо можна кошмарити Європу за допомогою одних тільки дешевих дронів, то чому не можна втягнутися в більшу війну?

Європейці готувалися для абсолютно іншої війни. Вони чекали на танки, на літаки – умовно. І вони можуть збивати літаки, якщо доведеться. Вони мільярди доларів витрачали на все це. До речі, бачив у медіа Данії запитання до уряду: навіщо ми витрачали ці мільярди доларів, коли ми не можемо знищити – і знайти! – звичайний дрон?

Тому що все змінилося. Трамп роками вимагав від європейських країн, щоб вони платили 5% валового національного продукту на оборону, пам'ятаєте? Для чого це тепер? Ну, купують за європейський бюджет сучасні літаки. Прилетять 20 дронів — і знищать цю військову базу. Ці дрони можна запустити буквально з території Німеччини, чи Данії, чи Польщі. Скільки Росії коштуватиме ця операція? Можна запитати в наших спецслужб, у яку суму обійшлася операція “Павутина” . І це вони її провели в авторитарній країні, де все прослуховується й проглядається, а уявіть, як легко було б таку операцію зробити в демократичній країні.

Той факт, що росіяни активізувалися на цьому новому для себе напрямку – проти країн Європи, може якось вплинути на те, як виглядає війна безпосередньо в Україні на полі бою? Можливо, знизиться інтенсивність бойових дій?

Не думаю. Вони цілком спроможні всі ресурси, які їм потрібні для отакої гарячої війни, направляти в Україну. І разом із цим – дестабілізовувати Європу, проводячи війну гібридну.

Чому все ж Росія досі на це спроможна?

Тому що це недорого. Кошмарити Європу дронами – це недорого, розумієте?

Ми можемо порахувати, скільки коштує для Росії атака на Польщу і скільки коштує одна ракета з літака F-35 чи там F-16, випущена по цих дронах. Гібридна війна для Кремля стала дешевшою. Одна справа, коли ви готуєте армію, скажімо, для вторгнення в Польщу – ви розумієте, скільки це грошей? Танки, літаки, ракети. Ви правильно говорите, що треба все це виробляти. Цього всього немає вже давно на [російських] складах. Пам'ятаєте, як нас кошмарили в перші місяці 2022 року? А тепер все треба виробляти з нуля або домовлятися з Північною Кореєю.

Але ж виробництво дронів – це дешеве задоволення.

Віталій Портников під час інтервʼю Суспільному, Київ, 26 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Владислав Нагорний

Зараз ми в точці, коли країни НАТО обговорюють, як їм діяти у відповідь на російські літаки та дрони в своєму повітряному просторі. Що тут було б правильною реакцією?

У війні немає “правильних” реакцій. Будь-яка подія може призвести до помилки.

Я не бачу ніяких підстав вважати, що Росія зупиниться в найближчій перспективі. Я, скажімо, вважав би раціональним кроком створення спільного простору протиповітряної оборони. Я про це неодноразово говорив, ще до вторгнення російських дронів у повітряний простір країн НАТО. Західні й південні області України, східні воєводства Польщі, північні регіони Румунії [варто було б включити до цього простору]. Це був би перший крок.

Звісно, завжди потрібно усвідомлювати, яка може бути відповідь росіян і чи потрібно їх на цю відповідь провокувати, умовно кажучи. Хоч я і вважаю, що літаки потрібно збивати, Трамп теж вважає, що літаки потрібно збивати – але ані я, ані Трамп не будемо обіцяти європейським країнам, що росіяни не завдадуть удару у відповідь по якійсь військовій базі. Він може бути. Може не бути, але може і бути. Завжди треба це пам'ятати. Тому що в нас дуже багато речей – від нерозуміння рівня неадекватності Путіна.

І тоді вже починається така низка подій, які призведуть до великої війни в Європі. Якби я був певний, що американці втрутяться в цю ситуацію з ударом по російському літаку в повітряному просторі європейської країни, я впевнено сказав би: "Збивайте". Але Трамп сказав, що вони будуть брати участь “залежно від обставин”.

І якими мають бути ці обставини, щоб США втрутилися, ми поки що не знаємо.

І Трамп не знає.

Тому я не можу давати гарантії. Я ж не є Трампом. Якби я був Трампом, я б вам сказав.

Ви на початку згадали про зустріч Трампа й Путіна на Алясці. Трамп це подавав свого часу як надію на те, що з Путіним вдасться про щось домовитися. Натомість ми побачили і активізацію обстрілів, і, по факту, втручання вже в повітряний простір країн НАТО.

Як ви думаєте, що там, на Алясці, відбулося, що ситуація, зрештою, тільки погіршилася?

Я думаю, Путін його обманув. Він хотів оцінити рівень реакції Трампа на ті чи інші дії. А Трамп, очевидно, сподівався – можливо, Путін щось таке говорив, можливо, не говорив, я не знаю, – що він із Путіним зможе домовитися принаймні про припинення вогню. Ви ж бачили, що відбулося після Анкориджа: Трамп фактично відмовився від ідеї припинення вогню. І це було дуже серйозним наслідком – він, ймовірно, зрозумів, що Путін не буде припиняти вогонь.

Загалом, у Трампа було якесь сподівання, що шляхом особистого контакту він досягне від Путіна того, що не міг досягти під час телефонних розмов. Він помилився.

До речі, якщо ви думаєте, що він не знає, що помилився, – він знає. Скільки часу він розмовляв із журналістами після Анкориджа, три хвилини? А зараз він перейшов до тієї риторики , яку мав би продемонструвати ще там, на Алясці. Те, що ми від нього зараз чуємо, мало б лунати ще тоді. Він мав вийти з Путіним і сказати: "Ви три з половиною роки воюєте. Ви нічого не можете досягти. Ви – паперовий тигр. Ви маєте закінчити війну. А ви не йдете назустріч. Ну добре, тоді ми будемо допомагати Україні ще більше. Вона може навіть звільнити свої території”.

Все це мало прозвучати в Анкориджі. Але тоді це виглядало б як поразка. Тому що всі тоді питали б Трампа: "А чого ти з ним зустрівся?"

Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним (ліворуч) в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року. Getty Images/AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Трамп продовжує апелювати у своїх публічних виступах до того, що в нього з Путіним нормальні стосунки. Він згадував про це і під час свого нещодавнього виступу на Генасамблеї ООН.

Що, на вашу думку, стоїть за оцим, певною мірою, сентиментом Трампа до Путіна, який ми спостерігали щонайменше до їхньої зустрічі на Алясці?

Я думаю, що Трамп за складом своєї особистості – а він людина авторитарного мислення, сам по собі – йому подобаються люди з такою "сильною рукою", так би мовити. Такі лідери. Не тільки Путін. Він вважає, що в нього з Сі Цзіньпіном хороші стосунки, з Кім Чен Ином хороші стосунки, з Ердоганом у нього хороші стосунки. Це все ж люди, яких можна назвати "стронгменами". Ви ж чули, що він сказав про Ердогана? Мені, мовляв, взагалі не дуже подобаються люди з власною позицією, але Ердоган мені подобається. Тобто люди навколо Трампа мають бути овочами – водночас люди, які не хочуть бути овочами, йому подобаються. Він сам хоче бути таким.

І ставлення до Путіна – це просто тяжіння до авторитарного стилю управління, яке нормальне для будь-якого політика-популіста. що в Сполучених Штатах, що в Україні, що в будь-якій іншій країні. Політик-популіст тяжіє до авторитарного стилю управління, навіть якщо не має можливості такий стиль застосовувати.

Але ж поведінка Путіна підриває авторитет Трампа. Хіба це може подобатися?

Можливо, у Трампа своє уявлення про свій авторитет, відмінне від нашого. Ну й, крім того, Трамп починає, як бачите, усвідомлювати, що це підриває його авторитет. Але питання в тому, що він зробить для того, щоб реабілітуватися.

Ця нещодавня заява Трампа , про яку ви згадали – що Україна “може відвоювати територію з допомогою Європи”. Також була заява Джей Ді Венса наступного дня, який підтвердив слова президента США й сказав, що Трамп “втрачає терпіння”. На вашу думку, це дійсно якийсь злам сприйняття цією адміністрацією США Росії?

Це риторичний злам, який не обов'язково має привести до якихось практичних наслідків. Також зараз кажуть, що це така тактика, щоб змусити Путіна до переговорів. Але, як ви бачите, Путін особливо на це уваги не звертає й особливої зацікавленості в переговорах не проявляє. У нього інша тактика. Він хоче кошмарити Європу, якій Трамп сказав: "Будь ласка, допомагайте Україні". Тобто, Путін зробив інший висновок. Трамп сказав Європі допомагати Україні, а Росія тепер буде показувати європейцям, що цього робити не потрібно. І до кого мають дослухатися європейці – до росіян, які діють, чи до Трампа, який говорить?

Також Джей Ді Венс, віцепрезидент США, сказав, що Трамп “став дуже впевненим, що ця війна – це погано для Росії”. Це якісь нові дані, які тепер змусили Трампа змінити свою думку про можливості Росії в цій війні? Тобто не воєнні злочини Росії, а погіршення ситуації для неї?

Ні, не думаю, що ви це правильно сприймаєте. Мова про те, що Росія потерпає в цій війні – то навіщо ви, Путін, продовжуєте воювати? Давайте домовлятися. Вам не краще, а гірше. І я, Трамп, бачу, що вам гірше. А я бажаю всього найкращого народам обох країн. Вам гірше – значить, припиніть війну. Українцям погано – ми навіть це не обговорюємо, це ясно, що їм погано. Але і вам погано. Чого ви воюєте?

Але я на вашому місці не звертав би уваги на те, що говорить Джей Ді Венс чи що говорить Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів. Бо вирішує все Трамп.

Їхні завдання – йому подобатись. Вони не політичні діячі, вони – люди, які мріють стати наступниками. І їм потрібно виграти змагання. А змагання можна виграти тільки одним шляхом – не мати власної думки. Вам же сказав Трамп: "Мені не подобаються люди, які мають власну думку". Він це казав відкритим текстом.

Згадайте, як Марко Рубіо за кілька годин пройшов дистанцію від людини, яка казала "Ми взагалі не маємо втручатися в цю війну”, до того, що США готові надавати Україні наступальну зброю . Перша заява прозвучала зранку перед зустріччю Трампа з Зеленським у Нью-Йорку, а друга – після зустрічі. То яке має значення, що він там говорить?

Віталій Портников під час інтервʼю Суспільному, Київ, 26 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Про слова та дії Трампа. Під час виступу на Генасамблеї ООН Трамп вкотре заявив, що США можуть запровадити проти Росії жорсткі тарифи, але, мовляв, який у цьому сенс, якщо Європа, Індія та Китай продовжують купувати в Росії енергоносії. Чи бачите ви умови, за яких Трамп таки почне діяти проти Росії?

Я від початку президентства Трампа намагаюсь пояснити, що ніяких особливих інструментів впливу на Росію в Трампа немає. Якби такі інструменти існували, то ними скористався б ще Байден, попередній президент США. Байден скільки років був у цій війні? І яка кількість санкцій була запроваджена проти Росії? Це ж просто якась маячня – вважати, що ось один президент запроваджував санкції, вони ні на що не вплинули, з'явився інший, і він тепер щось таке зробить, що вплине. Це поза логікою, або ж це – логіка Трампа. Мовляв, Байден просто нічого не міг, а я все можу.

Що значить санкції проти Росії? Росія постачає США те, що потрібно США – наприклад, уран для їхніх атомних електростанцій. Ну, не буде постачати, буде 100% тарифів – Росія від цього особливо нічого не втратить, там невеликі гроші. А Сполучені Штати втратять те, що їм потрібно. Це як із Китаєм – США запровадили тарифи, а Китай у відповідь сказав: якщо так, то ми не будемо вам постачати рідкоземельні метали й магніти. Виявилося, що Америка від цього втрачає набагато більше, ніж Китай.

Західний санкційний механізм вичерпаний. Є певні моменти, завдяки яким можна не те щоби вплинути на Росію і примусити її закінчити війну, але можна підірвати можливості російського бюджету. Перший момент – це конфіскація російських активів. Це не примусить Росію закінчити війну, тому що в Росії і так немає цих грошей. Але це може дати якісь додаткові гроші Україні. Також це може підірвати фінансову систему Європи – це абсолютно реальний ризик, європейці не помиляються, коли кажуть, що це ризик. Багато країн такого типу, як Росія, які тримають гроші в Європі, їх заберуть, і ми можемо зустрітися з обвалом європейської фінансової системи. Гроші нам дадуть – але це вже будуть “фантики”.

Тобто такий ризик є. Не обов'язково, що це відбудеться, але це треба враховувати.

Тепер наступний момент: закупівля російської нафти. Країни-члени НАТО не купують серйозних обсягів. А от відмова від закупівлі нафтопродуктів, які виробляться з російської нафти – це, в принципі, шлях. Можливо, це можуть бути санкції проти тих комбінатів Китаю та Індії, які купують російську нафту, роблять з неї нафтопродукти та продають їх на європейський і американський ринки. Наскільки це змінить ситуацію з російським бюджетом, я не знаю, тому що і Індія, й Китай купують величезну кількість російської нафти для внутрішнього ринку. Що з цим робити, я не знаю.

Що з цим усім робити? Змиритися, що ми – всередині цієї глобальної війни? Чи точніше, мабуть, регіональної, адже США тримаються осторонь.

Я думаю, що США теж будуть учасниками цієї війни. Війна буде глобальною, нікуди американці не подінуться. Зараз дуже маленький світ.

Що нам усім робити зараз?

Опиратися й виживати наступні роки війни. І знайти собі місце в глобальній війні, яка буде, можливо, по сусідству – в європейських країнах тощо.

Ви ж розумієте, навіть якщо Росія не буде діяти проти європейських країн за допомогою військ, вже постійні атаки дронів і таке інше призведуть до того, що європейське населення почне переміщуватися на південь. Португалія, Іспанія. Можливо, я б інвестував кошти також у ядерні держави – Францію, Велику Британію, якщо по них не буде ядерного удару. Може, там вдасться вижити, не знаю. Принаймні є шанс.

Яке може бути місце України в новій, глобальній, війні?

Україна в хорошому становищі тут. Є тільки дві армії світу — українська й російська — здатні до сучасної війни. Більше немає. Всі інші армії, які існують, готувалися до війн минулого, їх потрібно ще навчити.

До речі, на відміну від європейців, північні корейці й китайці це зрозуміли. Ви думаєте, чому вони з'явилися на фронті російсько-української війни? І корейці, й китайські офіцери. Китайці ж не можуть надсилати на фронт російсько-український китайців, але вони можуть надіслати корейців. І спостерігати за ними, знаєте, як в комп'ютерній грі. Для них північні корейці нічого не означають, вони просто живі люди на полігоні, плюс дрони. І вони по них навчаються.

Тобто китайці й північні корейці вчаться цієї нової війни, щоб бути напоготові. На відміну від європейців і американців.

От зараз українці починають вчити поляків, як упоратися з дронами. Це дуже хороший рух уперед. Тому що українська армія – це сучасна армія. А армії НАТО – несучасні армії.

Віталій Портников під час інтервʼю Суспільному, Київ, 26 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Трохи відступлю від теми, але це все ж пов’язано з нашим майбутнім. Нещодавно Путін і Сі Цзіньпін зустрічалися в Пекіні й говорили, серед іншого, про те, як дожити до 150 років . Вони реально думають жити до 150 років?

Всі люди, які мають владу і гроші, думають жити до 150 років і правити стільки, скільки вдасться. Коли ви бачите цих людей, на вас діє ця магія влади – що людина, яка перебуває на верхівці, не може бути ідіотом. Це величезна помилка.

Я пам'ятаю своє враження від магії влади, коли був студентом і раптом опинився сам на сам із Горбачовим, коли той був президентом Радянського Союзу. І я от на нього дивився, і розумів, що це от на мене впливає не людина, яка стоїть переді мною й говорить якусь фігню. Горбачов – він вже як Трамп розмовляв, уривчастими реченнями, які ще потрібно було розшифровувати. Але на мене діяли не зміст, а те, що це – президент Радянського Союзу, спадкоємець Брежнєва, Сталіна, Леніна, імператорів.

Потім, коли я проаналізував свій стан, я вже більше ніколи цьому не піддавався. Я точно знаю, що президент чи прем'єр-міністр будь-якої країни може бути ідіотом, придурком і неосвіченою людиною. І вірити в конспірологічні теорії. Президент тієї чи іншої країни може бути вправним у виступах чи в якихось там економічних прогнозах, але не вірити в глобальне потепління. Це може бути.

Коли Сі Цзіньпін і Путін обговорюють життя до 150 років – до речі, це була ініціатива Путіна, це ж він говорив. Сі Цзіньпін просто йому підтакував і хтозна, що думав у цей момент. Може, думав: "Господи, от придурка якого принесло сюди. Що у них там в Росії відбувається? Що він там вживає?” Тому – це Путін сказав Сі Цзіньпіну.

На тлі того, що українці вже стільки років чекають, що Путін от-от помре, його мрії дожити до 150 років розчаровують.

А чому б йому не мріяти про це? Якщо він має доступ до технологій, якщо він має гроші, якщо він має владу – чому йому не жити й не керувати Росією?

Зліва направо: лідер Росії Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, Пекін, Китай, 3 вересня 2025 року. REUTERS/Florence Lo

Я хочу ще з вами поговорити трохи про українське суспільство. Згадую наше з вами інтерв'ю наприкінці 2023 року. Ви тоді казали, що суспільство має налаштовуватися на життя всередині довгої війни. Зараз, як ви бачите, це усвідомлення настало? Суспільство змінюється під впливом оцього усвідомлення?

Я думаю, що змінюється по-різному. Я б так сказав: думаю, що переважна частина людей усвідомила, що живе в довгій війні, але зробила з цього різні висновки.

Одна частина людей зрозуміли, що вони живуть у цій довгій війні — а значить, потрібно цю війну витримати. Потрібно допомагати армії, потрібно виживати самим, потрібно налаштовуватися на життя в щоденній боротьбі.

А є люди, які зрозуміли, що війна довга, і вирішили про неї забути й від неї абстрагуватися. Якщо вони вже тут залишилися, то мають жити так, ніби ніякої війни немає. І чим далі від лінії фронту, тим більше такого розуміння.

Ця дискусія про хвилину мовчання стала для мене, до певної міри, таким лакмусом.

Давайте тут трохи додамо контексту. У Києві віднедавна щодня о дев'ятій ранку для хвилини мовчання перекривають Хрещатик. І ця акція, на мій превеликий подив, викликала дискусії.

Хоча ці ж люди ніколи особливо не емоціонують, коли рух перекриває якийсь президентський кортеж, правильно? Це теж може бути щодня. Але ж це – президент, а ми – “люди маленькі”. А от хвилина мовчання – це ж не президент. Це не влада, це щось незрозуміле.

Все ж, думаю, регулярне перекриття руху для кортежу викликало б незадоволення.

Але воно б не було артикульованим.

Аргументи, які лунали від критиків – що це, мовляв, “показуха” і “обязаловка”.

Ні, насправді суть цих речей – що це звертає увагу на те, про що ми не хочемо думати. Ми спокійно живемо. Займаємося своїми справами. Умовно кажучи, розвиваємося, робимо кар'єру, заробляємо гроші. Виїжджаємо на курорти – хтось в Україні, хтось не в Україні, хто як влаштувався вже. Водимо дітей до хороших шкіл. Думаємо про своє майбутнє. Хтось вважає, що це майбутнє відбудеться, коли війна закінчиться й Україна збережеться як держава. А хтось може вважати, що зміна прапора не має ніякого значення. Зрештою, мовляв, я теж російською розмовляю і не цікавлюся політикою. Не цікавився нею за Зеленського, не буду цікавитися за Путіна. Яка, мовляв, різниця. Ми ж із вами таких людей теж знаємо, вони ж є. І їх буде з кожним роком все більше.

Я думаю, що ця хвилина мовчання о дев'ятій ранку просто дратує, бо нагадує, що вона, війна, є. Хіба ви не пам'ятаєте, що таким було ставлення до АТО? Рівно таким самим – “Не нагадуйте нам”. Ми від цього втомилися, мовляв, нас це бісить, ми не хочемо про це чути. І тому було таке велике бажання це закінчити – щоб не чути про це більше. Згадайте 2019 рік: переважна більшість людей хотіли, щоб це закінчилося. Вони ж не перемоги хотіли, а завершення війни, домовитися з Путіним. Зараз — така ж ситуація.

Віталій Портников під час інтервʼю Суспільному, Київ, 26 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Тимінський

У цьому контексті часто згадується досвід меморіалізації у США, наприклад. Але парадокс – у США більшість громадян, на щастя, не відчували війну на собі й точно не відчували її на своїй території. А ми, в тому числі критики перекриття руху, відчуваємо війну на собі й на своїй землі. Що не так із тією частиною українців, яким складно вшанувати загиблих?

Хочу сказати, що коли ви о дев'ятій ранку так зупиняєтеся, в цей момент хтось гине. Це ви не те, що вшановуєте тих, хто загинув рік тому – а зараз, у цей момент, ви можете вшанувати того, хто загинув в цю хвилину о 9:00 від обстрілу чи на лінії фронту. І тих, хто ще буде гинути в наступні роки цієї війни. Ви вшановуєте минуле, сучасне й майбутнє. Тому що ваше минуле, ваше сучасне і майбутнє – це війна.

Звичайно, коли війна закінчиться – ми не знаємо з вами, коли – доведеться ухвалювати якісь інші принципи меморіалізації. Ви ж розумієте, що тоді не буде щоденної хвилини мовчання. Буде щорічна – наприклад, у день початку чи завершення війни. Скоріш за все, в день початку. Може, 24 лютого.

Якось це вирішиться. Але зараз ми живемо в постійному, безперервному, неуникненному воєнному процесі. І повторю: всі розмови про це в дусі “обязаловка” чи не “обязаловка” – це винятково небажання цей процес бачити.

Ви кажете про те, що таких людей буде більше.

З кожним роком – все більше й більше.

Що з цим робити? Адже це ризикує перетворитись на величезну суспільну проблему. Бо є люди, які обрали не помічати війну, а є люди, які зробили інший вибір, багато втратили внаслідок війни — чи, що найгірше, у них в родині хтось через війну загинув.

У мене немає відповіді на це запитання. Як я вам уже казав, я вважаю, що через 3-3,5 роки починається процес суспільної деградації. І я вважаю, що українське суспільство ще перебуває в достатньо непоганому стані, з точки зору історичної логіки таких процесів. Те, що ми з вами це проговорюємо, що ми розуміємо такий виклик – це вже важлива річ. Але як це буде формуватися надалі, я вам сказати не можу. Я не соціолог, і не вважаю, що на це запитання може відповісти якийсь соціолог. Тому що кожен такий процес — індивідуальний.

Думаю, що також важливим моментом є усвідомлення людьми, за що вони взагалі воюють. Чому взагалі війна відбувається? Якщо людина не дає собі ради з тим, чому ця війна відбувається, ці процеси будуть посилюватися.

Я впевнений, що кожен росіянин знає, чому відбувається ця війна. Я впевнений, що не кожен українець знає, чому вона відбувається. У цьому величезна різниця між нами і росіянами.

Росіяни точно розуміють, що їхня армія воює за повернення території, яка є “їхньою” – вони це вважають своєю територією, історичною територією імперії. Не має значення, чи вважають вони це природньою Росією, чи територією, за яку проливали кров їхні діди й тому вона має бути їхньою. Але вони точно усвідомлюють, чому ця війна йде.

Так, вони теж можуть не хотіти брати в цьому участі, вони можуть не хотіти гинути. Але є розуміння ними сенсу війни. Принаймні, етнічними росіянами. Я не кажу про народи російської держави, вони в меншості й використовуються як гарматне м'ясо. Розуміють вони це чи не розуміють – росіянам нецікаво, вони їх просто кидають в бій, як це завжди було з цими народами й з нами, коли ми були частиною цього імперського організму.

А от українці – багато хто досі не усвідомлює, чому відбувається ця війна.

Багато хто вважає, що це війна за територію. А це не війна за територію. Багато хто вважає, що це війна за ресурси. А це не війна за ресурси. Багато хто вважає, що ця війна відбувається, тому що влада українська не може домовитися – це не тому. Роль української влади в домовленостях по цій війні не просто мінімальна, а дорівнює нулю. Так було і після 2014 року, так було і після 2019 року. Тому що для російської держави українська влада нічого не означає. В очах Кремля українська влада – це група людей, які керують сепаратистським утворенням, що має бути знешкоджено. Силою, якщо це не вийшло зробити політично.

Єдина відмінність 2014-го і 2019 років, і після 2019 року – що після 2014 року прийшло розуміння цього до українського керівництва. Тому попередній президент намагався — я би сказав, зробити усе можливе — щоб зупинити війну шляхом політичних і дипломатичних маневрів, обману Путіна, створення якогось спільного дипломатичного фронту з європейцями тощо. Тому що зрозумів ціль. А влада, яка прийшла після 2019 року, тільки зараз починає усвідомлювати цілі Путіна. Бо ментально є дуже далекою від цього російського розуміння історії. Вона взагалі не втягнута в цей політико-історичний контекст — а є владою, яка віддзеркалює інтереси того ж середньостатистичного українця, який не розуміє, чого тут війна відбувається. В цьому плані відповідність Зеленського середньостатистичним українцям є стовідсотковим. От і все.

Віталій Портников під час інтервʼю Суспільному, Київ, 26 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Владислав Нагорний

Українці мають чітко усвідомити, що ця війна Росії проти України пов'язана з тим, що Росія вважає цю територію історичною Росією. І вона зробить усе можливе для того, щоб повернутися до своїх “природних кордонів”, з точки зору росіян.

І так, на цій території залишаться тільки ті люди, які зможуть стати росіянами. Тому що питання українського народу має бути “розв'язане”. Український народ “не виправдав довіри імперії”, бо весь час хотів бути українським, коли йому казали: "Хочете виживати – ставайте росіянами". Кілька разів росіяни експериментували з українцями – програли. Більше спроб не буде. Були експерименти після Переяслава, після УНР – і от зараз мав бути третій експеримент. Його не буде.

У мене є чітке пояснення, чому. Тому що, якщо б росіяни хотіли третій експеримент, вони б не створювали “ДНР”, “ЛНР” і всяку таку фігню. Вони створили б там, на захопленій території, альтернативну Україну на чолі з Януковичем. “Хорошу” Україну, як є “хороша” Білорусь. Вони ж цього не зробили. Вони сказали, що там, де живуть етнічні українці, насправді живуть етнічні росіяни, і все це – “суб'єкти Російської Федерації”.

Це – відповідь на запитання, що з нами буде. Дуже просто: або нам вдасться зберегти цю державу й цей народ на його етнографічних землях, або до побачення. Український народ залишиться тільки в еміграції, де він досить швидко асимілюється, і в підручниках з історії.

Я чую від близьких людей, що їм тривожно на тлі новин про те, що Росія тепер атакує вже й НАТО. Це цікаво, адже ми всі давно всередині війни. У будь-якому разі, що ви порадили б людям, яким зараз, на фоні цих нових подій, тривожно?

Уважно спостерігати й розуміти, як поширюється війна. І думати, як виживати в цих нових умовах. Вона буде поширюватися, посилюватися. Це, знову-таки, природний процес, нічого тут не поробиш.

Але, з другого боку, – думати про те, що, можливо, українські тривоги стануть більш зрозумілими жителям європейських країн, які також можуть бути втягнуті в безупинний воєнний процес наступних місяців і років.