Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс не зміг відповісти на запитання журналістики про приналежність Криму, назвавши його провокаційним. Тим часом місцеві медіа повідомляють, що в пресзалі відомства "більше немає прапора України".

Про це пише Delfi.

"Це провокаційні питання, давайте навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про Міністерство культури. Давайте не грати в ці ігри. Розумієте, потрібно... Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях", — сказав Адомавічюс.

За даними видання, "довгою паузою" міністр також зустрів питання про те, що для нього як для людини й політика означала б перемога України.

"Напевно, найкраще це знають самі українці – що для них є перемогою. Не ми. Ми не можемо зрозуміти їх так глибоко, як вони самі бачать ситуацію. Так само як ми, Литва, усвідомили свою перемогу, коли вийшли з окупації, з-під гніту і стали вільними, так і вони повинні самі визначити свою перемогу. Це їхній шлях. Кожен повинен пройти свій шлях. Ми можемо лише допомогти, підтримати. Наша допомога може допомогти їм знайти цю перемогу", — додав Адомавічюс.

Крім того, за даними LRT, у пресзалі Міністерства культури Литви "більше немає прапора України". Такою інформацією поділився журналіст видання Марюс Ейдуконіс, який порівняв дві фотографії.

"На фотографіях з пресконференції, яка відбулася в понеділок, 29 вересня, поруч з Ігнотасом Адомавічюсом можна побачити прапор України між історичним прапором Литви і прапором Європейського Союзу. Однак у четвер, 2 жовтня, прапора України на тому ж місці вже не було", — йдеться у повідомленні.

У коментарі виданню Delfi, Міністерство культури Литви повідомило, що українські прапори "з будівлі та з пресцентру нікуди не зникли".

"Вони на місці, ніхто не збирається їх прибирати. Українські прапори прибрали лише на короткий час (2 жовтня з 11.30 до 14.00 години), під час клінінгових робіт", — відповіли представники Мінкульту.