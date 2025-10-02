З 1 жовтня в Україні набувають чинності важливі зміни, які торкнуться як пересічних громадян, так і фінансової сфери. Цього місяця на українців очікують нові правила соцвиплат, оновлені процедури на кордоні з ЄС та зміни у банківських переказах. Розповідаємо, що варто знати.

Податки та соціальні виплати

Від 1 жовтня в Україні набувають чинності нові норми Податкового кодексу, запроваджені Законом №4536. Серед ключових змін:

податкові знижки на оренду житла для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю через війну;

нові вимоги до мінімальної зарплати або доходу для роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, пальним та рідинами для електронних сигарет;

для ФОП і самозайнятих: скасовано прив’язку до "основного місця роботи". Якщо роботодавець сплачує ЄСВ у повному обсязі — додатково платити не потрібно. Якщо внесок менший за мінімальний — доведеться доплатити самостійно.

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд виплачує 39 видів соцдопомог і стипендій, які раніше надавали органи соцзахисту. Щоб зберегти право на соціальні виплати, одержувачам потрібно пройти ідентифікацію до 1 жовтня — у сервісному центрі ПФУ, через "Дію" або інші доступні канали.

Для пенсіонерів віком 70+ передбачені автоматичні надбавки: • 70–74 роки — 300 гривень; • 75–79 років — 456 гривень; • 80+ років — 570 гривень. • Для самотніх осіб 80+, які потребують стороннього догляду, — ще доплата за умови підтвердження відповідними довідками.

Без ідентифікації виплати призупиняють. Це стосується одержувачів допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, одиноким матерям, при народженні чи усиновленні дитини та низки інших соцвиплат.

Змінено порядок нарахування допомоги малозабезпеченим сім’ям: тепер враховується не лише офіційний дохід, а й витрати домогосподарства. Це може вплинути на розмір виплат для частини отримувачів. Також стартує нова програма адресної підтримки для ВПО.

Нові строки подання повідомлень про працевлаштування та звільнення

З 1 січня 2026 року набудуть чинності зміни за Законом №4536 щодо строків подання інформації про прийняття та звільнення працівників.

Юридичні особи, органи влади та податкові агенти: 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

після закінчення звітного місяця. ФОП та самозайняті особи: 40 календарних днів після закінчення кварталу.

Зміни покликані уніфікувати процедури та спростити адміністрування податкової звітності.

Опалювальний сезон 2025/2026

Згідно з урядовою постановою, рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов. Опалювальний сезон 2024 року розпочався в Україні 14 жовтня для закладів соціальної сфери у Києві, а для житлових будинків — з 24 жовтня 2024 року, з урахуванням погоди.

Відомо, що у Києві з 3 жовтня тепло почнуть подавати до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших соціальних закладів, повідомив мер міста Віталій Кличко. 1 жовтня голова правління Укренерго Сергій Корецький повідомив, що компанія готова до опалювального сезону на 95–97%.

Готівка, розрахунки та гроші

10-копійчані монети поступово виводитимуть з обігу: з 1 жовтня їх більше не карбуватимуть або не підкріплюватимуть у касах банків. Монети, що вже в обігу, залишаться платіжним засобом.

Під час розрахунку готівкою буде застосовуватися округлення: • 1–24 копійки → до 00; • 25–49 → до 50; • 51–74 → до 50; • 75–99 → до 00. При безготівкових розрахунках округлення не застосовуватиметься.

З 1 жовтня 2025 року в Україні запроваджуються нові правила переказів з картки на картку. За даними НБУ, вони ґрунтуються на технології відкритого банкінгу та передбачають повну ідентифікацію учасників операцій. Це має підвищити прозорість, безпеку та зменшити ризики шахрайства.

Зміна правил перетину кордонів ЄС для українців

Єврокомісія оголосила, що з 12 жовтня 2025 року в ЄС почне поступово запускати Систему в’їзду/виїзду (EES) на зовнішніх кордонах 29 країн. Вона фіксуватиме біометричні дані та інформацію про перетин кордону громадянами третіх країн.

Для українців це означає: під час подорожей до ЄС на короткий термін потрібно буде проходити додаткову перевірку — фото та відбитки пальців. Система допоможе виявляти перевищення дозволеного терміну перебування, запобігати шахрайству з документами та посилити безпеку.

До повного запуску, який триватиме пів року, в аеропортах і консульствах діятиме інформаційна кампанія для мандрівників.

Переведення годинників на зимовий час

Традиційно наприкінці жовтня в Україні відбудеться перехід на зимовий час. У 2025 році це припадає на 26 жовтня: о 04:00 стрілки годинників потрібно перевести на годину назад.