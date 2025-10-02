У ніч проти 2 жовтня Росія завдала масованих ударів по залізничній інфраструктурі України, зокрема пошкоджено депо Укрзалізниці в Одесі та прикордонні об’єкти на Сумщині.

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, цієї ночі армія РФ завдала масованих ударів по Одесі та області, а також по Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжчині.

"Вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога", — написав Кулеба.

Крім того, росіяни атакували залізничну інфраструктуру прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі на Сумщині. Потяги зупинялися на безпечній відстані від зони уражень.

Наразі рух потягів та контактна мережа відновлені, однак деякі поїзди Чернігівського та Сумського напрямків прямують із затримкою.

"Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії. Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості — нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика", — написав Кулеба.

Він також зазначив, що Росія використовує озброєння, яке "неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання".