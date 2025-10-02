Росія спричинила блекаут на Чорнобильській АЕС; уряд спростив процедуру переведення бійців ЗСУ в інші підрозділи; Ізраїль знову затримав флотилію з Гретою Тунберг; G7 збирається посилити тиск на експорт російської нафти; в Одесі підсумовують наслідки негоди — Суспільне зібрало головні новини на ранок 2 жовтня.

Чорнобильська АЕС була без електропостачання через російський обстріл

Внаслідок обстрілу російськими дронами у місті Славутич на об’єктах Чорнобильської АЕС 1 жовтня стався блекаут, що тривав більш ніж 3 години. Про це повідомили у Міненерго та президент Володимир Зеленський. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент та сховище відпрацьованого палива загальною вагою понад 3250 тонн.

Контекст: 14 лютого російський дрон влучав в саме укриття Чорнобильської атомної електростанції, тоді пожежу гасили кілька тижнів. Нині ж через атаку Росії в Чернігові та області зникло світло, запровадили графіки відключень, а школярів перевели на дистанційне навчання.

Кабмін спростив переведення військових до інших частин

Український уряд 1 жовтня ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень", — сказав він. За його словами, відтепер розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин — вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

Контекст: 22 вересня в Силах оборони України запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс". Сервіс дозволяє швидко та прозоро отримувати актуальні дані про кожного хто служить у лавах ЗСУ, а також бачити історію призначень на посади й формувати звіти та проєкти наказів.

Ізраїль затримав флотилію з Гретою Тунберг, яка йшла до Гази

Ізраїльські військово-морські кораблі ввечері 1 жовтня перехопили флотилію із 44 суден, що прямувала до Гази і була за 112 км від берега. На борту одного з човнів перебувала шведська активістка Грета Тунберг. Флотилія "Сумуд" заявляє, що затримання незаконне. Напередодні Грета заявляла, що "Ізраїль вчинить воєнний злочин, якщо зупинить нашу флотилію". Натомість уряд Ізраїлю заявив, що єдина мета флотилії "Сумуд" – це провокація.

Контекст: на початку травня “Флотилія свободи” з Тунберг уже робила спробу вирушити до Гази. Тоді корабель "Совість" постраждав від дронів біля берегів Мальти. А в червні Грета з групою пропалестинських активістів таки вирушила до Сектору Гази, щоб передати гуманітарну допомогу. Ізраїльська армія зупинила корабель і затримала активістів.

G7 збирається посилювати санкційний тиск на РФ та її покупців нафти

Міністри фінансів "Групи семи" у спільній заяві ухвалили, що час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Кремля. Тому країни будуть націлені на ті держави чи компанії, хто продовжує збільшувати обсяги закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, та на тих, хто сприяє обходу санкцій.

Контекст: раніше президент США Дональд Трамп закликав країни Європи та НАТО припинити купувати нафту в Росії. За його словами, що тоді ціни на нафту знизяться, і в Росії більше не буде сил продовжувати війну в Україні. Також США закликали G7 і ЄС запровадити тарифи на Китай та Індію через російську нафту.

Наслідки затоплення в Одесі

На п’ятницю міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба представить керівництву держави доповідь про причини та наслідки трагедії в Одесі. Ситуацію визнали надзвичайною. Понад 1000 жителів звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. У місті пошкоджено близько 300 приватних і 400 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня впродовж семи годин випала майже двомісячна норма опадів. Унаслідок сильної зливи затопило низку вулиць і дві каналізаційні насосні станції. Загинули 10 людей, зокрема восьмирічна дівчинка. 2 жовтня в області оголосили днем жалоби.