Кабінет міністрів звільнив від оподаткування повторне ввезення деталей для виробників зброї, якщо під час виконання державних контрактів вони були знищені.

Про це 1 жовтня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені", — пояснила очільниця Кабміну.

Також, за її словами, для таких випадків поміняли правила звітування на митниці.

Прем'єрка наголосила, що постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і "дії ворога" не повинні створювати ризик для виконання оборонних закупівель.

19 вересня глава Міноборони Денис Шмигаль казав, що в Україні на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції перебувають 25 іноземних збройових компаній.

30 вересня він заявляв, що оборонне відомство готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва.