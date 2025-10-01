Перейти до основного змісту
Держава компенсуватиме військовим ЗСУ, які лікувались за кордоном, витрати на дорогу додому — Свириденко
ЗСУРеабілітаціяКАБМІНУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАЗдоровʼяВІЙНАЖиття

Держава компенсуватиме військовим ЗСУ, які лікувались за кордоном, витрати на дорогу додому — Свириденко

Дмитро Михайлов
Розмір шрифту
ЗСУ, Україна
Шеврон військового ЗСУ. АрміяInform

Військовослужбовці ЗСУ, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Для цього Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.

Про це 1 жовтня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації, а видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету.

Як повідомлялось, відтепер бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медичних спеціальностях.

Також уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців до інших військових частин.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок