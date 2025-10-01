Військовослужбовці ЗСУ, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Для цього Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.

Про це 1 жовтня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації, а видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету.

Як повідомлялось, відтепер бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та навчання на медичних спеціальностях.

Також уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців до інших військових частин.