Чоловік, який 29 вересня приходив до помешкання виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко у Києві, виявився співробітником Служби безпеки України (СБУ).

Це журналістам "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") підтвердили у СБУ.

Також за допомогою інструментів розпізнавання облич вони ідентифікували візитера. Як стверджується, хлопця звати Олександр Г., він 2000 року народження, уродженець Києва.

Крім цього, за допомогою декількох сервісів перевірки номерів "Схеми" знайшли теги, які прив’язані до його номера телефона. Серед них є тег "СБУ Олександр" – так цей номер підписаний в інших абонентів.

Журналісти звернулися за коментарем до Олександра у кількох месенджерах та зателефонували за його номером, але він не відповів ані на дзвінки, ані на повідомлення.

Тоді вони звернулися до пресслужби СБУ із запитанням, чи справді чоловік є співробітником спецслужби, і якщо так – чи дійсно він приходив до виконавчої директорки The Kyiv Independent Дарини Шевченко та з якою метою.

У відповідь на запит в СБУ заявили, що співробітники відомства "не збирали жодної інформації" щодо керівниці видання.

"Наразі СБУ здійснює розслідування незаконної діяльності одного зі злочинних угруповань столиці. Перебування оперативника Служби безпеки за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця знаходження фігуранта іншої кримінальної справи. Зазначені дії жодним чином не повʼязані з діяльністю як редакції Kyiv Independent, так і представників ЗМІ загалом", — пояснили там.

У відомстві також наголосили, що "працюють винятково у правовому полі та з повагою ставляться до ефективної роботи незалежних засобів масової інформації".

Окремо джерела у правоохоронних органах повідомили "Схемам", що чоловік, якого СБУ називає фігурантом кримінального провадження, є колишнім власником квартири, у якій наразі живе Дарина Шевченко.

Дані про ідентифікованого співробітника СБУ журналісти передали редакції The Kyiv Independent.

Що цьому передувало

29 вересня головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко заявила, що до квартири керівниці видання Дарини Шевченко підходив невідомий чоловік. За її словами, він намагався опитувати сусідів та показував фото Дарини, що викликало підозру у мешканців будинку. Чоловік також фотографував вхід до підʼїзду і спільні двері на поверсі.

"У будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція", — казала журналістка.

Того ж дня Шевченко написала заяву до поліції про переслідування та очікувала дій від правоохоронців. Цей випадок у виданні пов'язали із професійною діяльністю керівниці медіа.

Крім цього вона на своїй Facebook-сторінці звернулася із проханням до тих, кому вдалося ідентифікувати чоловіка, повідомити їй будь-яку інформацію про нього.