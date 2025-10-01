У середу, 1 жовтня, у Польщі відбудеться судове засідання у справі українцям Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі "Північний потік".

Про це Суспільному повідомив адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький.

За його словами, напередодні Володимира З. затримали польські правоохоронці за Європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Наразі він перебуває у поліцейському ізоляторі.

"Його справа перебуває на стадії розгляду в рамках Європейського ордера на арешт. Відповідно до чинного законодавства, суд має 100 днів на розгляд клопотання про передачу громадянина України німецькій стороні", — сказав Папроцький.

Він також зазначив, що Володимир З. не визнає висунутих йому звинувачень. А також наголошує, що його підзахисний не скоїв жодного злочину на території ЄС.

За словами адвоката, його діяльність у Польщі була законною: "Володимир займався законною підприємницькою діяльністю, проживав із дружиною та дітьми й раніше не був судимий".

"Справа має міжнародний характер і вимагає ретельного та неупередженого розгляду відповідними органами з урахуванням різних правових систем", — додав адвокат затриманого.

Нагадаємо, 30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові. Наразі його перевели до районної прокуратури у Варшаві.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира З., але тоді польська влада не заарештувала українця.

Речник Генеральної прокуратури Анна Адамяк повідомила після публікацій у німецьких ЗМІ, що “польська прокуратура, отримавши Європейський ордер на арешт, мала підтвердити його (розшукуваного українця – ред.) місце перебування; Володимир З. покинув територію Польщі”.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.

Італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що 49-річного чоловіка заарештували поблизу Ріміні, коли він відпочивав з родиною на узбережжі Адріатичного моря.

Кузнєцов нібито мав виконувати роль координатора та перебувати на борту човна, що рухався поблизу місця детонації “Північного потоку” у вересні 2022 року. Він заперечує свою причетність до вибухів. Раніше Кузнєцов, якого заарештували в Італії та звинуватили у нібито підриві газопроводу "Північний потік", заявив на суді, що у день, коли стався вибух, він перебував в Україні.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.