Запорізька АЕС 7 діб без зв’язку з українською енергосистемою; Одесу підтопило через дощі; Харків укотре обстріляла Росія; Тайвань — один із найбільших імпортерів російської нафти; британська принцеса Анна була в Києві — Суспільне зібрало головні новини на ранок середи, 1 жовтня.

Обстріл Харкова

Після оголошення повітряної тривоги близько 02:00 1 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів. За близько 20 хвилин було чутно не менше шести ударів. Місто було під комбінованою атакою РФ: зокрема, у Київському та Салтівському районах зафіксовані влучання 4 керованих авіабомб. Відомо про шістьох поранених, четверо з них шпиталізовані. Є дані, що зруйновані щонайменше два будинки, а пошкоджені ще не менше 10. У Київському районі на ринку зайнялась пожежа на площі 3000 кв.м.

Тайвань збільшив імпорт російської нафти

Середньомісячний імпорт російської нафти на Тайвань зріс майже в 6 разів порівняно із середнім показником у 2022 році та першими 6 місяцями 2025-го. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і по червень 2025 року цей імпорт надав Росії 1,7 млрд доларів доходів, чого достатньо для фінансування 170 000 дронів "Гербера". Тайвань став третім за кількістю покупцем нафти РФ у світі.

Автори відповідного дослідження дійшли висновку, що надмірна залежність від російської нафти робить Тайвань вразливим до ризиків безпеки постачань; до погіршення дипломатичних відносин з країнами, що запроваджують санкції проти РФ та її торгівлі паливом; до вторинних санкцій або стратегічних маніпуляцій з боку Росії та її союзників.

Принцеса Анна відвідала Київ

Королівська принцеса Великої Британії Анна 30 вересня була в Києві з неоголошеним візитом. Метою візиту Анни було привернути увагу до "травматичних переживань дітей, які живуть на лінії фронту", пише BBC із посиланням на Букінгемський палац.

Принцеса відвідала реабілітаційний центр ветеранів ЗСУ, Національний музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський золотоверхий собор. Також королівська представниця поспілкувалася з українськими дітьми, які були під окупацією РФ, а з першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам'ять загиблих дітей. Зустрілася Анна і з президентом Володимиром Зеленським.

На ЗАЕС уже сьомий день аварійна ситуація

Тимчасово захоплена Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) сім діб перебуває без зв’язку з українською енергосистемою. Про це ввечері 30 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ситуація, як сказав президент, "критична", раніше подібного не траплялося. ЗАЕС зараз забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і в України є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу. Тож Зеленський доручив уряду максимально привернути увагу світу до обставин на ЗАЕС.

В Одесі долають наслідки зливи

За 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, повідомив мер Геннадій Труханов. Він заявив, що в місті є загибла людина. Невідомо, чи це 23-річна дівчина, яку шукали рятувальники, адже її знесло течією. Загалом через негоду на Одещині врятували 231 людину, з води евакуювали 46 транспортних засобів, серед яких три автомобілі "швидкої". Без світла залишаються 23,7 тис. споживачів, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За словами Труханова, "жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження". Водночас ситуація складна, але контрольована, задіяні всі комунальні служби.