Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Кеш Пател під час свого візиту до Нової Зеландії подарував керівникам поліції та розвідки країни пістолети, надруковані на 3D-принтері. Вони не стріляють, але за місцевими законами сувеніри треба було знищити.

Про це правоохоронні органи Нової Зеландії розповіли агентству Associated Press.

Пластикові пістолети, надруковані на 3D-принтері, були частиною виставкових стендів. Пател подарував їх принаймні п'ятьом високопоставленим новозеландським чиновникам. Це сталось ще в липні.

Вони не стріляють і недієздатні, але місцеве законодавство для зброї досить суворе. По-перше, пістолети в Новій Зеландії це зброя, що підлягає суворим обмеженням, і для володіння нею необхідний додатковий дозвіл, окрім звичайної ліцензії на зброю По-друге, несправна зброя в Новій Зеландії розглядається як справна, якщо її можна якось модифікувати, щоб вона знову стала стріляти.

Отже, органи, що регулюють обіг зброї в країні, визнали подарунки Патела потенційно справними пістолетами. Їх знищили — розповів для АР комісар поліції Нової Зеландії Річард Чемберс.

ФБР відмовилося коментувати ситуацію.

У Новій Зеландії немає поширеної культури володіння зброєю, навіть поліцейські патрулюють з нею рідко. Країна посилила обмеження на зброю після нападу білих расистів на дві мечеті в місті Крайстчерч у 2019 році. Тоді загинув 51 мусульманин.