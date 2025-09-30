У вересні в Україні перевірили 192 повідомлення про інциденти, пов’язані з роботою територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Тільки 19 із них мали реальні підстави.

Про це 30 вересня у Facebook повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Цифри оприлюднені в межах публічного звітування ТЦК перед суспільством.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль", — заявляють в командуванні.

Сухопутні війська визначають, що у вересні не мали підстав 173 із 192 інцидентів, у яких звинувачували ТЦК. Це 90%.

Підтвердилися 19 випадків, тобто, відповідно, 10%. В результаті цього чотирьох людей відсторонили від виконання обов’язків; ️п'ятьох притягнуто до дисциплінарної відповідальності і ще тривають 13 службових розслідувань, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.

Нагадаємо, у серпні в Україні перевірили 218 повідомлень про можливі порушення з боку ТЦК. Лише 20 випадків мали реальні підстави.

ЗСУ раніше повідомляли про початок перезавантаження ТЦК та СП, водночас звертало увагу українців, що в інтернеті, в соцмережах останнім часом побільшало відеороликів, "що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій".

Речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев 28 травня в ефірі телемарафону говорив, що для військовослужбовців ТЦК розробили інструктаж про поведінку під час оповіщення, щоб зменшити кількість конфліктів.