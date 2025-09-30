Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 вересня підтримав законопроєкт №13267, який посилює правові інструменти військового омбудсмена для захисту прав захисників і захисниць України.

Про це пресслужба комітету повідомила у Facebook.

"За результатами розгляду зазначеного законопроєкту комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу", — кажуть там.

У пресслужбі Ради пояснили, що документ, зокрема, передбачає:

адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог військового омбудсмена;

право складати протоколи про адмінправопорушення, які розглядатимуть суди;

кримінальна відповідальність за втручання (незаконний вплив) у діяльність військового омбудсмана з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або домогтися прийняття незаконних рішень.

"Реалізація положень акту створить дієвий механізм захисту прав військовослужбовців, підвищить довіру до державних інституцій та сприятиме якісним змінам у державних процесах в інтересах людини", — додали у парламентській пресслужбі.

Що цьому передувало

У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час представлення в парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.

У грудні 2024 року Зеленський призначив уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Нею стала Ольга Решетилова.

19 вересня 2025 року глава держави розповів, що підписав відповідний закон №13266, а також — указ про створення Офісу військового омбудсмана, який контролюватиме дотримання прав військових, резервістів, тероборонців та розглядатиме скарги. Також він казав, що призначить Решетилову першою військовою омбудсменкою України.