У Молдові правляча партія Маї Санду здобуває перемогу на парламентських виборах; МЗС України засудили міжнародні медіа за участь у пропагандистському турі РФ на окуповані території; винищувачі Данії виконали екстрені місії над Балтійським морем; президент США Дональд Трамп виступить на терміново скликаній нараді вищого військового керівництва США — Суспільне зібрало головні новини ранку 29 вересня.

1. У Молдові перемогу на виборах здобула партія Маї Санду

Правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою Маєю Санду, лідирує на парламентських виборах у Молдові, набравши 49,91% голосів після підрахунку 99,21% протоколів, повідомляє ЦВК.

На другому місці — "Патріотичний виборчий блок" колишнього президента Ігоря Додона з результатом 23,33%.

До парламенту також проходять "Альтернатива" (8,01%), "Наша партія" Ренато Усатого (6,23%) та "Демократія вдома" (5,64%).

2. МЗС України розкритикувало іноземні медіа за участь у російському пропагандистському турі

Речник МЗС України Георгій Тихий засудив міжнародних журналістів, які відвідали окуповані Росією території у рамках престуру, організованого Міноборони РФ.

За його словами, учасники незаконно перетнули український кордон і порушили міжнародне право. У МЗС попередили про юридичні наслідки, зокрема заборону на в’їзд в Україну та репутаційні втрати для медіа.

Тихий наголосив, що такі поїздки — це "відбілювання воєнних злочинів", тоді як щонайменше 28 українських журналістів залишаються у російських в’язницях.

МЗС вже розпочало ідентифікацію учасників туру, аби вони понесли відповідальність.

Контекст: Раніше російські пропагандистські медіа писали, що в середині вересня на Донбас приїхали представники США, Франції, Чехії, Туреччини, Словаччини, Бельгії, Бразилії та Бангладеш. Зокрема йшлося про редактора видання Kairos (Бельгія) Александра Пенаса, американця Пірсона Шарпа, професорку з Бангладеш Синтію Енн Маккинні, колишнього депутата парламенту Чехії Ярослав Дубрава та інших.

3. У Данії винищувачі F-35 підняли над островом Борнгольм

У неділю ввечері над данським островом Борнгольм у Балтійському морі помітили польоти двох винищувачів F-35, піднятих у рамках перехоплювального чергування, повідомила місцева поліція, передає Ritzau.

Завдання чергування — контроль повітряного простору та захист суверенітету Данії. Літаки базуються на авіабазі Скридструп і готові до зльоту цілодобово.

Мешканці повідомляли про гул літаків і можливу активність дронів. У поліції зазначили, що частину звернень могли спричинити зоряні умови видимості.

Чому це важливо: З початку року система перехоплення активувалася 33 рази, усі — над Балтійським морем. Минулого тижня у Данії також фіксували польоти дронів над аеропортами та військовими об’єктами.

4. Трамп виступить перед сотнями генералів і адміралів у США

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 30 вересня, звернеться до сотень генералів та адміралів, терміново скликаних міністром оборони Пітом Гегсетом на базу морської піхоти в Квантико, штат Вірджинія. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Білий дім.

На зустріч зібрали старших командирів від звання бригадного генерала і вище разом з радниками. У ЗС США служать близько 800 генералів та адміралів, багато з них керують військовими підрозділами за кордоном.

Контекст: 28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом.