Туреччина відкликала спроби, за якими магазини кебабу в Європейському Союзі мусили дотримуватися суворих правил щодо того, як готувати донер-кебаб.

Про це повідомляють Tagesschau та BBC.

Міжнародна федерація донерів (UDOFEDE) зі штаб-квартирою в Стамбулі 23 вересня відкликала свою заявку на реєстрацію донер-кебабу як "гарантованого традиційного делікатесу" в ЄС. Суперечка про рецептуру тривала близько 3 років. Якби заявку все ж опрацювали та схвалили, у Євросоюзі були б введені обмеження на види інгредієнтів, які можна використовувати під час приготування кебабів.

Турецька влада стверджувала, що донер слід розглядати як національну страву, яка поширилася в Європі завдяки міграції турків. Але німецькі чиновники оскаржували: мовляВ, їхнє бачення кебабу стало частиною власної національної кухні. Саме німецька індустрія в разі ухвалення заявки постраждала б найбільше (80%-90% кебабних у країні мали б проблеми), бо тут рецепт вже видозмінився з часом.

У разі ухвалення заявки були певні вимоги до приготування донер-кебабу: дозволялося б використовувати лише м’ясо ягнят або великої рогатої худоби віком щонайменше 16 місяців. Нарізати його було б треба смужками 2-5 см завтовшки, використовуючи ніж для донера довжиною 55 сантиметрів.

Іншими словами, багато страв, які також поширені в Німеччині, більше не можна було б називати донерами.

Відкликання заявки UDOFEDE означає, що донер не потрапить до списку продуктів, що підлягають захисту ЄС. Там зараз близько 90 продуктів, наприклад, швабські шпецле, серрано-шинка або італійський сир моцарелла. Для таких продуктів діє правило: їх можна виробляти та продавати практично будь-де під цією назвою, але лише відповідно до критеріїв, затверджених заявником ЄС.

За даними Асоціації виробників турецького донера (ATDID), щодня в Європі виробляють близько 400 тонн кебабу на день, у цьому задіяні 60 тисяч людей. Щорічний дохід від продажу кебабів по всій Європі становить близько 3,5 млрд євро, зокрема 2,4 млрд євро лише в Німеччині.