З 28 серпня цього року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків, віком 18-22 роки.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит "Української правди".

Зазначається, що близько 40 тисяч чоловіків виїхали до Польщі, а понад 13 тисяч повернулися в Україну.

У службі наголосили, що дані показують кількість перевірок, а не фактичну кількість людей, які перетнули кордон.

"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону, а не з кількістю людей, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", — зазначили прикордонники.

Водночас у польській Прикордонній службі не повідомили, скільком чоловікам цієї вікової категорії відмовили в перетині кордону.

Нагадаємо, що на початку вересня стало відомо, що близько 10 тисяч українських чоловіків у віці з 18 до 22 років виїхали до Польщі після запровадження постанови уряду про дозвіл на виїзд 26 серпня. Понад шість тисяч зафіксували польські прикордонники у Перемишлі та понад 4 тисячі — на пропускному пункті на кордоні Польщі та України у Волинській області.

Що цьому передувало

19 липня 2025 року спікер Верховної Ради повідомив, що в парламенті обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років. Це питання розглядали як на рівні окремих нардепів, так і в комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом із військовим командуванням. Він вважав цю ініціативу "позитивною і правильною історією", яка допоможе молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні.

26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Ідеться про всіх українців відповідного віку.

Постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років Кабмін оприлюднив 27 серпня.

Для виїзду потрібні: паспортний документ; військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі).

Виняток: чоловіки цієї вікової категорії, які обіймають визначені посади в органах влади, можуть виїжджати лише у службове відрядження.