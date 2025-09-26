У пʼятницю, 26 вересня, Велика Британія оголосила про запровадження обов’язкового цифрового посвідчення особи для британських громадян і резидентів, які розпочинають нову роботу в країні. Цей крок покликаний протидіяти нелегальній міграції.

Про це пише Reuters.

"Це ускладнить нелегальну роботу в країні, зробивши наші кордони безпечнішими", — сказав премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.

Як зазначає видання, опитування показують, що імміграція є головним занепокоєнням британських виборців, оскільки Стармер перебуває під "сильним тиском", щоб зупинити нелегальний в'їзд мігрантів, які прибувають до країни на невеликих човнах із Франції.

Політичні опоненти уряду, вважають, що такий підхід не зупинить мігрантів, а "лише ще більше обмежить свободи законослухняних британців".

"Смішно, що ті, хто вже порушує імміграційне законодавство, раптом почнуть його дотримуватися, або що цифрові посвідчення особистості хоч якось вплинуть на нелегальну роботу, яка процвітає завдяки готівковим платежам. Це лише ще більше обмежить свободи законослухняних британців", — заявив представник популістської партії "Реформи Великобританії" Найджела Фараджаов.

За інформацією уряду Британії, цифрове посвідчення зберігатиметься на мобільних телефонах людей і стане обов’язковою складовою перевірок, які роботодавці вже проводять під час найму працівників. Надалі його також використовуватимуть для доступу до інших послуг, зокрема догляду за дітьми, соціальної допомоги та податкових записів.

Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня 2025 року він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, що пролягає з Мексикою.

1 березня 2025 року у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.

4 червня 2025 року президент Трамп підписав указ, який забороняє в'їзд до Штатів громадянам 12 країн через загрозу безпеці. Також складений перелік держав з частковим обмеженням. До списку увійшли деякі країни Африки, Близького сходу та Латинської Америки.