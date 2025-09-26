У Росії вантажівка зіткнулася з товарним поїздом на переїзді у Смоленській області. З рейок зійшли локомотив та 18 вагонів з паливно-мастильними матеріалами, почалася пожежа.

Про це пишуть “РИА Новости” з посиланням на Московську залізницю, транспортну прокуратуру та надзвичайників.

Як повідомили на залізниці, у зв'язку з подією в регіоні призупинили рух поїздів.

Інцидент стався рано-вранці: водій вантажівки виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з вантажним поїздом, що призвело до сходу вагонів з рейок.

Постраждали кілька людей: машиніст, його помічник та інші члени локомотивної бригади. Внаслідок аварії спалахнули кілька цистерн. Пожежники гасять шість вагонів із пальним після зіткнення вантажного поїзда з вантажівкою на залізничному переїзді під Смоленськом, повідомили у ГУМНС.