Експрезидент Молдови, лідер партії соціалістів Молдови (ПСРМ), яка входить до виборчого “Патріотичного блоку” Ігор Додон заявив, що за перебування при владі у Молдові партії “Дія і Солідарність” (PAS) та президентки Маї Санду Молдова “зазнає мілітаризації і стає втягнутою у війну”.

Про це Додон заявив у коментарі Суспільному.

За словами Додона, Молдова допомагає Україні у війні і цим нібито порушує свій нейтральний статус.

Він заявив, що в останні чотири роки можна побачити мілітаризацію Молдови: купуються радари, купується військова техніка, будуються військові бази, відбувається збір резервістів.

“І це в нейтральній країні. Крім того, у нас є підозри, що через територію нейтральної Молдови постачається зброя для потреб української армії. Влада нам офіційно не відповідає на наші офіційні запити, наших депутатів. Але я думаю, що Молдова вже стала частиною війни в Україні, і це суперечить нашому нейтральному статусу”, — сказав Додон.

Він заявив, що Молдова не повинна бути ні на боці України, ні на боці Росії в цій війні, яка, як він сподівається, скоро закінчиться.

“Найгірший сценарій — це якщо Молдову змусять відкрити другий фронт, тобто дестабілізують ситуацію у Придністров'ї. Це найбільші ризики для нас”, — сказав Додон.

Як наголосив Додон, його політична сила у разі перемоги на виборах 28 вересня налаштована “продовжувати діалог з усіма”, зокрема з Україною та ЄС. При цьому він обіцяє “обовʼязково повернути діалог з Російською Федерацією".

Зокрема, він говорив, що новий премʼєр-міністр, якого оберуть за підсумками виборів 28 вересня має здійснити свій перший закордонний візит саме до Москви. А сам Додон у липні цього року їздив до РФ з колегами по “Патріотичному блоку”, де зустрічався із заступником голови уряду РФ Олександром Новаком, з яким обговорював можливість повернень прямих поставок російського газу до Молдови.

“Я розумію, що це буде непросто, тому що Європейський Союз часто наполягає на тому, щоб ми приєднувалися до якихось антиросійських санкцій. Ми виходитимемо з нашого національного інтересу, і коли нас спробують змусити, як Маю Санду, не торгувати з Росією або не купувати в неї енергоресурси, наша відповідь буде дуже простою: чому Європейський Союз це робить, а нам забороняє?” — сказав Додон.

Він додав, що “ми продовжимо співпрацю з Європейським Союзом, виходячи із наших національних інтересів”.

“І ми обов'язково повернемось до діалогу з Російською Федерацією в економічному плані. Я хочу, щоб усі розуміли, нас цікавить економіка, економічна співпраця, не воєнно-політична”, — наголосив Додон.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори. Головна боротьба відбуватиметься між двома політичними силами — партією "Дія та солідарність" (PAS), яку представляє, зокрема, й президентка Мая Санду і яка прагне продовжувати євроінтеграційний курс Молдови, та "Патріотичним блоком" — обʼєднаною проросійською опозицією. Вона включає партію соціалістів експрезидента Ігоря Додона, партію "Серце Молдови" колишньої башканки Гагаузької автономії Ірини Влах, партію "Майбутнє Молдови" Васілє Тарлєва, а також партію комуністів ще одного експрезидента Володимира Вороніна.

У липні президентка Молдови Мая Санду закликала до більш рішучої підтримки України, наголосивши, що здатність країни до відновлення напряму залежить від її обороноздатності.

"Здатність України до відновлення залежить насамперед від її спроможності захищати себе. А для того, щоб Україна могла чинити опір, їй потрібна більша та швидша військова підтримка. Це означає сміливу, негайну і постійну підтримку, не лише військову, а й економічну і політичну", — заявила Санду на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України у Римі.

Вона нагадала, що з початком повномасштабного вторгнення Молдова прийняла сотні тисяч українських біженців.

Санду також заявила, що Молдова вже робить практичний внесок у відновлення України і готова на більше. За її словами, Молдова готова слугувати ключовим економічним та логістичним коридором, особливо для півдня України, від Одеси та Миколаєва до Херсона, Дніпра та Запоріжжя.

"Ми пропонуємо географічну близькість для швидкості, ефективності та сталості, безпечну інфраструктуру та транспортне сполучення. Ми розширюємо наш дунайський порт, будуємо мультимодальні термінали та покращуємо автомобільні та залізничні шляхи, що з'єднують Румунію, Молдову та Україну. Ми зміцнюємо енергетичні зв'язки і транскордонну газову безпеку як з Україною, так і з Румунією", — сказала Санду.

Вона також закликала партнерів з ЄС прискорити розбудову європейської інфраструктури, яка через Молдову пов’яже Україну з Європою.

Що відомо про невизнане Придністров'я

Невизнане Придністров’я — перша спроба сучасної РФ у веденні гібридної війни. Сепаратистський рух там сформувався фактично одночасно з проголошенням незалежності Молдови і вилився у війну, в якій загинуло близько 1200 людей. Сьогодні — це "сіра зона", де економіку контролюють місцеві еліти, а повз кордони проходить контрабанда.

Конфлікт перебуває у замороженій стадії, а 14 армія перетворена на так званий Миротворчий корпус. З моменту вторгнення РФ у Донецьку та Луганські області, українська влада ізолювала російський контингент у ПМР. Раніше живу силу та спорядження підвозили залізницею через територію України. Також, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова перестала пропускати літаки, які мали б сісти на території невизнаної республіки. Проте, з 2022 року РФ використовує ПМР для провокацій. Так, наприклад, в травні 2022 року активно ширились чутки про наступ російських військових на Одещину саме з території Придністров’я. Тепер — що найближчим часом влада невизнаної республіки планує просити Москву прийняти їх територію до складу Росії.

Водночас, контингент російської армії, який залишається в межах Придністров’я, позбавлений сполучення. Більша його частина – це місцеві жителі, які підписали контракти з армією РФ. За загальними підрахунками, чисельність війська ПМР складає орієнтовно 15 тисяч людей. Боєприпаси, які після себе залишив Радянський союз, не проходили ревізію незалежними експертами останні кілька років.

Для того, аби ліквідувати ПМР, потрібна політична воля влади Молдови. Проте ескалація дестабілізує регіон. Чи піде на це керівництво країни – відкрите питання.