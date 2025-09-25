Лідер США Дональд Трамп висловив своє обурення через неполадки в штаб-квартирі ООН через те, що там не працював ескалатор, який веде до сцени, телесуфлер та був поганий звук. Він назвав це "потрійним саботажем" та заявив, що вимагає провести розслідування щодо цих інцидентів.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп розповів, що ескалатор, яким він мав підійматися разом із дружиною Меланією, зупинився миттєво, наголосивши, що вони вдвох могли впасти на гострі краї сходів, однак цього не сталося, бо вони "міцно трималися за поручні".

"Це було абсолютно саботажем, як зазначалося у публікації в The London Times за день до того, де говорилося, що працівники ООН "жартували про те, щоб вимкнути ескалатор". Людей, які це зробили, слід арештувати!", — йдеться у його дописі.

Також очільник Білого дому обурився через "повністю темний телесуфлер" під час його виступу на Генасамблеї ООН. Однак, за його словами, за 15 хвилин техніка запрацювала.

Окрім цього Трамп розповів, що під час його виступу був несправним звук, через що "світові лідери, якщо не користувалися навушниками перекладачів, нічого не чули".

"Першою людиною, яку я побачив після завершення промови, була Меланія, яка сиділа прямо спереду. Я запитав: "Як я виступив?" І вона відповіла: "Я не почула жодного слова". Це не було випадковістю — це був потрійний саботаж в ООН. Їм має бути соромно", — зазначив президент США.

У підсумку Трамп заявив, що вимагає провести розслідування щодо цих інцидентів, а також зазначив, що до цього вже залучена Секретна служба.

Раніше у Білому домі заявляли, що розпочали розслідування, чи зупиняли ескалатор для Трампа навмисно. Там закликали негайно звільнити людей, які можуть бути причетні до цього.

За інформацією Times of London, співробітники ООН нібито обговорювали ідею зупинки ескалаторів і ліфтів у будівлі, щоб привернути увагу до нестачі фінансування, з якою організація стикається за часів Трампа.

80-та сесія Генасамблеї ООН

У понеділок, 22 вересня, у Нью-Йорку розпочався тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де зібралися світові лідери. Зеленський також присутній там.

23 вересня на полях заходу він зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Політики обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими та санкції проти Росії.

Того ж дня очільник Білого дому виступив на засіданні Генасамблеї ООН. Він заявив, що організація не відповідає своєму потенціалу. Також Трамп говорив про війну РФ проти України, міграцію, зелену енергетику та озброєння.