Лідери дипвідомств США та Росії зустрілися в ООН. Євросоюз може надати Україні "репараційний кредит" 130 млрд євро. Сирія та Україна відновили дипломатичні відносини після 3-річної перерви. У США заявили про можливий "прорив" у врегулюванні війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Данський аеропорт закривався через невідомі дрони — Суспільне зібрало головні новини ранку 25 вересня.

Держсекретар Рубіо зустрівся з Лавровим

Держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де повторив заклик президента Дональда Трампа зупинити вбивства та домогтися реального прогресу у врегулюванні війни проти України. США очікують від РФ реальних дій, які показали б готовність до припинення агресії та пошуку дипломатичного рішення війни.

Контекст: днями Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі". Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що президент стає "неймовірно нетерплячим до росіян".

ЄС готує для України "репараційний кредит" на €130 млрд

Євросоюз розглядає надання Україні так званого "репараційного кредиту" до 130 млрд євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки Міжнародного валютного фонду щодо потреб України у 2026-2027 роках. Позика базуватиметься на заморожених російських активах. Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій від Росії за мирною угодою.

Контекст: приблизно €210 млрд російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. З них €175 млрд вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу хоче повернути €45 млрд кредиту G7, узгодженого минулого року.

Сирія та Україна поновили дипломатичні відносини

Міністри закордонних справ України та Сирії Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані на полях Генасамблеї ООН підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Це зробили у присутності президентів України та Сирії Володимира Зеленського та Ахмеда аш-Шараа.

Контекст: Київ розірвав дипвідносини з Дамаском влітку 2022 року, коли режим Башара Асада визнав "незалежність" окупованих Росією регіонів Донецької та Луганської областей. Після повалення Асада глава Сибіга приїхав до Сирії наприкінці та допустив відновлення відносин з країною.

Спецпосланець США — про прорив у врегулюванні війни в Газі

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що найближчими днями може бути оголошено про "певний прорив" у врегулюванні війни між Ізраїлем та ХАМАСом. 23 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з лідерами низки країн, обговорив війну між Ізраїлем та ХАМАСом. Він підготував 21 пункт щодо мирного врегулювання Близького Сходу та Гази.

Контекст: ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземне вторгнення в Газі. Уряд Ізраїлю повідомляв, що не збирається "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

У Данії через дрони закривали аеропорт

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня закривали через дрони в його повітряному просторі. Кількість і тип поки невідомі, а порушення повітряного простору "вплинуло на збройні сили країни", оскільки аеропорт Ольборга використовується ще і як військова база. Постраждалих серед людей не було. Поліція казала: "Якщо у нас буде можливість, ми збиваємо дрони".

Контекст: у вересні невідомі дрони фіксували в данському Копенгагені, у Швеції, в Норвегії. 19 вересня три російські МіГ-31 залетіли в Естонію, 10 вересня дрони РФ атакували Польщу, також БпЛА регулярно залітають в Румунію.