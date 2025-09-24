Суд у Києві розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича

Шевченківський районний суд Києва 24 вересня залишив без змін запобіжний захід для Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді. Сторони обговорювали стан його здоров’я та ризики втечі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.

Адвокати Шуфрича просили відпустити нардепа під домашній арешт. Суд у клопотанні відмовив, він й надалі залишається під вартою до 5 жовтня.

Сторона захисту Шуфрича заявила, що ризиків тримання під вартою немає, а підозрюваний потребує медичної реабілітації. Пʼять захисників просили пом’якшити запобіжний захід, зокрема застосувати домашній арешт, наголошуючи на погіршенні стану здоров’я Шуфрича, зокрема слуху.

"Лікарі повідомляли, що непроходження процедури призведе до погіршення стану здоров’я. Можна забезпечити носіння електронного пристрою", — зазначив адвокат Віктор Карпенко.

Розгляд справи проти нардепа Нестора Шуфрича у Шевченківському районному суді Києва, Україна, 24 вересня 2025 року. Його звинувачують у держзраді та передачі грошей для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. Суспільне Новини/Ліля Гончарук

Шуфрич підтримав клопотання та заявив, що вже сім місяців потерпає від болю після операції й не отримав післяопераційної реабілітації.

"Я складно рухають по приміщенню. Це просто біль, вона постійна. Ризиків немає, куди я втечу? Хіба, як суддю Чауса мене кудись вивезете?" — стверджує Шуфрич.

Прокурори наполягають, що ризики залишаються, і просять відмовити в пом’якшенні запобіжного заходу. На засіданні прокурор також зачитав частину обвинувального акту. Зокрема там йдеться, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО часів президентства Януковича Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого була координація російської агентури в Україні.

Обвинувальний акт зачитано лише за однією статтею. Решту матеріалів планують озвучити на наступних засіданнях.

Справи проти Шуфрича

3 вересня 2023 року в Офісі генпрокурора повідомили, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича і його експомічника В'ячеслава Черепані.

Їх звинувачують у ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України.

Крім цього, депутатові Шуфричу інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачені разом з іншими довіреними депутату особами після тимчасової окупації Криму забезпечили реєстрацію нерухомості — будинку і земельної ділянки в смт Сімеїз за законами РФ. Це майно нардеп придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

У 2016 році для охорони майна обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням – "ФГУП "Охрана" Росгвардії по Республіці Крим".

Надалі вони організували передачу та перерахування Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тисячі російських рублів за охорону майна.

Крім того, депутата підозрюють у тому, що він був завербований російською Федеральною службою безпеки (ФСБ) і виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), який у 2014 році виїхав до Москви.

Шуфрич, як каже слідство, систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював тези держави-агресора і проводив підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Обвинувачені перебувають під вартою. Обидва фігуранти звинувачення відкидають. Шуфрич, зокрема, вважає, що державної зради в його діях немає.

4 вересня Печерський райсуд Києва розпочав підготовче засідання у справі.