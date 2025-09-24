Десятки міських рад у Франції підняли палестинські прапори над своїми будівлями, після того як президент Макрон оголосив про визнання держави Палестина на Генасамблеї ООН. Однак це суперечить французькому законодавству, тому уряд вимагає зняти прапори.

Про це пише Reuters.

Станом на вечір 23 вересня 86 ратуш у Франції підняли палестинський прапор на знак підтримки після того, як Франція визнала Палестинську державу. Міністерство внутрішніх справ назвалo це порушенням "принципу нейтралітету" та вимагає, щоб прапори зняли.

Згідно з французьким законодавством, державні будівлі не можуть використовуватися як платформи для висловлення політичних, релігійних чи філософських поглядів. Окрім того, Міністерство внутрішніх справ побоюється, що палестинські прапори можуть спровокувати громадські заворушення, адже війна Ізраїлю та ХАМАСу вже викликала "напруженість" у Франції.

Водночас місцеві посадовці обурені вимогою та зауважують, що, до прикладу, українські прапори вже вивішували і навіть підсвічували на Ейфелевій вежі.

"Для мене це повне нерозуміння. Не можна, щоб уряд вимагав протидіяти підняттю прапора в той самий час, коли він визнає державу", — сказав Рафаель Адам, мер міста Нантерр.

Енн Тюайон, голова Асоціації солідарності з Палестиною Франції, сказала, що немає місця для нейтралітету "в ситуації гноблення", маючи на увазі військовий натиск Ізраїлю на Газу після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році.

Що відомо про Палестину та визнання її незалежною

Під час виступу на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає державу Палестину. Макрон також додав, що ухвалить рішення про відкриття посольства у Палестині після звільнення всіх ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, та встановлення режиму припинення вогню.

Макрон наголосив на необхідності створення життєздатної палестинської держави, яка визнає Ізраїль і сприятиме безпеці регіону. За його словами, державність підвищить відповідальність палестинської влади, зокрема у виборах, освіті та контролі за гуманітарною допомогою.

Протягом останніх чотирьох діб понад 10 країн визнали Палестину. Більшість держав-членів ООН визнають незалежність Палестини, включно з Україною.

Західні країни тривалий час цього не робили. У 2014 році Швеція стала першою державою Європейського Союзу, яка визнала Палестину. Пізніше аналогічні рішення ухвалили Іспанія, Норвегія та Ірландія. Нині до них приєдналися й країни Групи семи. Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти такого кроку.

