Володимир Зеленський виступив в Раді Безпеки ООН та зустрівся з президентом США; Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, що порушують їхній повітряний простір та написав у соцмережі, що Україна може перемогти Росію та повернути всі свої території — Суспільне зібрало головні новини ранку 24 вересня.

1. Зеленський і Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".

Трамп підкреслив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.

Чому це важливо: Президент України Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

2. Трамп: Україна може перемогти Росію та повернути території за підтримки ЄС і НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має реальний шанс перемогти у війні проти Росії, повернути всі свої території та навіть "піти далі". Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Серед причин слабкості Росії Трамп назвав тривалість війни понад 3,5 роки, воєнну економіку, знищення нафтопереробних заводів та великий дух України.

"Путін і Росія мають велику економічну проблему, і це час для України діяти", — наголосив президент США. Він додав, що НАТО й надалі отримуватиме озброєння від США, а союзники зможуть використовувати його на власний розсуд.

3. Зеленський виступив у Раді Безпеки ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив у Раді Безпеки ООН, де закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та об’єднатися заради миру.

"Якщо війни в небі не буде, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та з іншими лідерами", — наголосив Зеленський.

Зеленський також заявив, що Організація Об’єднаних Націй втрачає вплив і занадто часто не здатна ухвалювати реальні рішення з ключових питань.

Окремо він звернув увагу на роль Китаю, від якого, за його словами, сьогодні повністю залежить Росія, і наголосив, що саме Пекін міг би змусити Москву припинити вторгнення.

Президент нагадав і про Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї, але "не спрацював і став застереженням для світу".

4. Трамп: країни НАТО мають збивати російські літаки, що порушують їхній повітряний простір

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки у разі порушення ними повітряного простору Альянсу. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

На запитання журналістів Трамп прямо відповів: "Так, я думаю, що вони повинні".

Контекст: 23 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО будуть оцінювати ситуацію перед тим, як приймати рішення про збиття невідомих літальних апаратів, які залітають у повітряний простір країн Європи.