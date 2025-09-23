Майже два роки переселенка з Донеччини Галина не пропускає жодної акції на підтримку полонених та зниклих безвісти бійців, бо серед них є її чоловік. Він — прикордонник й служив на узбережжі Азовського моря. 24 лютого 2022 року чоловік мав повернутись зі зміни, натомість – пішов обороняти Маріуполь.

Майже місяць він брав участь у вуличних боях, а потім з ним обірвався звʼязок. Галина припускала, що він потрапив у полон й, аби переконатися у цьому – поїхала до колонії в Оленівці. У так званій "ДНР" жінці довелося пройти фільтрацію, погрози розстрілом, два дні без їжі та води. Після приїзду у Чернівецьку область Галина почала волонтерити.

Через півтора року Галина почала дізнаватись першу інформацію про чоловіка — від звільнених з полону військових, які були з ним. Так змогла відстежити, куди його переводили упродовж трьох років.

"Після Оленівки був Донецьк, після Донецька – Горлівка та Кіровське. Зараз це Оренбурзька область, місто Орськ. Вивезли їх до Росії. Був хлопець, якого обміняли 31 грудня 2024 року, то він разом із моїм чоловіком потрапляв в полон. І він мене знайшов, ми з ним розмовляли в новорічну ніч", – розповідає жінка.

