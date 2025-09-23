У Нью-Йорку секретні служби викрили операцію з порушення зв'язку

Секретні служби США викрили “високотехнологічну” операцію з порушення зв'язку за кілька годин до промови президента США Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН.

Про це пишуть світові медіа та йдеться на сайті Секретної служби.

У вівторок, 23 вересня, у США Секретна служба заявила про викриття та ліквідацію таємної високотехнологічної операції в районі Нью-Йорка, яка мала можливість порушувати роботу стільникових мереж.

Як повідомляє New York Times, відкриття сталося, коли міжнародні лідери готувалися до участі в щорічній Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, що проходить неподалік.

Влада повідомила, що прихована система зв'язку включала понад 100 000 SIM-карт та 300 серверів.

Хоча Секретна служба не підтвердила, що телекомунікаційна загроза була спрямована саме на Генеральну Асамблею Організації Об'єднаних Націй, агентство заявило, що пристрої були “зосереджені в межах 35 миль (близько 55 км) від глобальної зустрічі”, і розслідування триває.

Один із американських чиновників сказав The New York Times, що за допомогою такої мережі можна відправляти до 30 мільйонів анонімних текстових повідомлень, що є "безпрецедентним масштабом".