Єгипетсько-британський активіст Алаа Абдель Фаттах вийшов із в'язниці після майже 12 років ув'язнення. Напередодні його та ще п'ятьох людей помилував президент Єгипту.

Про це пише видання Al Jazeera.

22 вересня президент Єгипту на прохання Національної ради з прав людини Єгипту помилував Алаа Абдель Фаттаха. У 2019-му його заарештували за "поширення неправдивих новин" і у 2021 році засудили до п’яти років. Вже 23 вересня його випустили із в'язниці і він зустрівся зі своєю родиною.

"Я навіть не можу описати, що відчуваю. Ми щасливі, звичайно. Але наша найбільша радість настане, коли в Єгипті не буде політичних в'язнів", — каже мати активіста, Лайла Суейф після зустрічі з сином.

"Святкуючи свободу Алаа, ми також згадуємо 19 інших журналістів, які все ще перебувають в єгипетських в'язницях, і сподіваємося, що давно назріле вирішення цієї справи стане поворотним моментом у похмурій історії Єгипту щодо придушення незалежних голосів", — сказали у своїй заяві Репортери без кордонів (RSF).

В організації наголосили, що Єгипет посідає 170 місце з 180 країн і територій у Всесвітньому індексі свободи преси RSF 2025 через частоту цензури, поліцейських рейдів, арештів, закриття медіа, фіктивних судових процесів, насильницьких зникнень та свавільних затримань.

Що відомо про Алаа Абдель Фаттаха та його ув'язнення

Алаа походить із відомої родини правозахисників: його батько був адвокатом, мати — громадською діячкою, а сестри теж відомі у правозахисному русі. Він здобув популярність під час революції 2011 року, але вже у 2014-му отримав 15 років ув'язнення за участь у протесті. У 2019 році йому скоротили вирок, але у 2021 році він був знову засуджений до 5 років ув'язнення за звинуваченням у "поширенні неправдивих новин" після того, як поділився постом у Facebook про тортури в єгипетських в'язницях.

На початку 2025 року ООН визнала ув'язнення Алаа Абдель Фаттаха незаконним. Раніше, у листопаді 2023 року сім'я Абдель Фаттаха подала термінове звернення до Робочої групи ООН з довільних затримань (UNWGAD). Репортери без кордонів та 26 інших правозахисних організацій написали до UNGWAD у квітні 2024-го, наполягаючи на більшій терміновості.

У 2024 році мати Абдель Фаттаха Суїф влаштувала тривале голодування у Великій Британії, припинивши його лише після прохань її сім'ї, оскільки її здоров'я значно погіршилося.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, до якого також зверталася мати Алаа, пообіцяв, що зробить все можливе, щоб забезпечити звільнення Абдель Фаттаха, який також влаштував кілька голодувань під вартою на знак протесту проти його ув'язнення та солідарності зі своєю матір'ю.

Стармер неодноразово розмовляв з президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ель-Сісі. Нобелівські лауреати, письменники та громадські діячі по всьому світу також неодноразово закликали до звільнення Абдель Фаттаха, зазначили Репортери без кордонів (RSF).