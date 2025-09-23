Президент Зеленський прибув у Нью-Йорк на Генасамблею ООН та провів перші зустрічі; Франція, Мальта, Бельгія, Люксембург і Монако визнали палестинську державу; Дональд Трамп заявив, що знеболювальний препарат підвищує ризик аутизму у дітей; у Запоріжжі внаслідок нічного авіаудару РФ загинула людина — Суспільне зібрало головні новини ранку 23 вересня.

Зеленський прибув у Нью-Йорк на Генасамблею ООН та зустрівся з Келлогом, Токаєвим і Георгієвою

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Нью-Йорка для участі в 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Він повідомив, що у нього заплановано майже два десятки зустрічей, зокрема переговори з президентом США Дональдом Трампом.

У Нью-Йорку Зеленський уже провів низку зустрічей. Він обговорив із спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом ситуацію на фронті та перспективи військової співпраці, включно з угодами щодо дронів і закупівлі озброєння.

Також президент зустрівся з главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та Вселенським Патріархом Варфоломієм. Окрім того, Зеленський провів переговори з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили використання заморожених активів РФ на користь України та нову програму підтримки стійкості держави.

Контекст: Зеленський на Генасамблеї ООН планує обговорити із Трампом питання гарантій безпеки.

У Запоріжжі внаслідок авіаудару РФ загинула людина

В ніч проти 23 вересня армія РФ завдала щонайменше шість ударів фугасними авіабомбами по Запоріжжю. Про це повідомив керівника ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок у приватному секторі, виникли пожежі на території промислової інфраструктури та в житловій забудові. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка.

Низка країн визнали палестинську державу

Франція, Мальта, Бельгія, Люксембург та Монако оголосили про офіційне визнання палестинської держави.

Прем’єр Мальти Роберт Абела наголосив, що рішення про створення двох держав є найгіршим сценарієм для ХАМАС, адже ця організація прагне знищення Ізраїлю.

Глава уряду Бельгії Барт де Вевер заявив, що країна "подає потужний політичний сигнал, приєднуючись до інших держав, але юридичне визнання відбудеться після звільнення заручників та усунення терористичних організацій від управління Палестиною.

Прем’єр Люксембургу Люк Фріден підкреслив, що попри складнощі, міжнародна підтримка рішення про дві держави сьогодні є найсильнішою. Принц Монако Альберт II підтвердив визнання Палестини під час засідання ООН.

21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія.

Трамп заявив про можливий зв’язок препарату Tylenol під час вагітності з ризиком аутизму

Президент США Дональд Трамп оголосив, що FDA направить лікарям рекомендації про можливий зв’язок між застосуванням ацетамінофену (Tylenol) під час вагітності та підвищеним ризиком розвитку аутизму у дітей. Про це повідомляє CNN.

Він закликав жінок обмежити використання препарату під час вагітності, якщо немає медичної необхідності, наприклад, при гарячці. Водночас експерти наголошують, що наукові дані щодо цього зв’язку залишаються суперечливими, а аутизм зумовлений багатьма факторами.

У компанії Kenvue, виробника Tylenol, заявили, що понад десятирічні дослідження не підтвердили такого ризику, а препарат вважається найбезпечнішим для вагітних серед безрецептурних засобів.