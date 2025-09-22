Глава української дипломатії Андрій Сибіга прокоментував порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії та заявив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку 22 вересня.

Міністр нагадав, що десять днів тому Радбез ООН збирався на термінове засідання на запит Польщі через заліт на її територію російських дронів.

Сьогодні ми збираємося на терміновий запит Естонії після того, як три російські літаки порушили її повітряний простір. Що буде далі? Яке ще термінове засідання нам доведеться провести в найближчі тижні? Яка країна стане наступною, що зіткнеться з російськими провокаціями?", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що така загроза "не має супроводжуватися — ні протягом дванадцяти хвилин, ні однієї хвилини".

"Її потрібно нейтралізувати. Ми підтверджуємо нашу готовність до інтеграції протиповітряної оборони. Це наше європейське небо — над Україною та іншими європейськими країнами. Це наш спільний простір безпеки. І ми повинні мати спільний щит неба, щоб захистити всіх нас. Україна — єдина країна у світі, яка протидіє регулярним масованим повітряним атакам понад пів тисячі дронів і ракет. Ми готові ділитися досвідом і об’єднувати сили", — сказав очільник МЗС України.

Сибіга підкреслив, що жоден із цих випадків не був випадковим і, на його думку, Москва робить це навмисно.

"Країна, що займає постійне місце в цій Раді, знищує міжнародний мир і безпеку, які повинна підтримувати. Логіка проста: Росія загострює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав’язати всім закон джунглів: сила визначає право", — резюмував він.

19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.