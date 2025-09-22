"Guzman" – військовий спецпідрозділу "Реванш" Головного управління розвідки Міністерства оборони. Чоловік родом із Чилі. До України приїхав на початку повномасштабного вторгнення, аби допомогти людям боротися проти РФ. Воював на різних напрямках, зокрема й Запорізькому.
"Я приїхав до України, щоб боротися за свободу, щоб допомогти людям. Я тут роблю все, що в моїх силах", — каже він.
Чилієць нині працює з дронами. За його словами, за три роки війна змінилася:
"Якщо ж говорити про війну, то на початку 2022 року вона була набагато простішою, ніж зараз. Зараз дуже швидко розвиваються технології ,і на полі бою дуже небезпечно. Коли війна розпочалася, то в Україні не було багато офіцерів саме з бойовим досвідом. Всі швидко вчилися. Зараз всі вже загартовані боями".
