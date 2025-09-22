Дві людини загинули та дві дістали поранення через обстріл РФ Запоріжжя; чотири країни визнали Палестину; Північна Корея висуває умови для діалогу зі США та Дональд Трамп на панахиді Чарлі Кірка назвав його мучеником — Суспільне зібрало головні новини ранку 22 вересня.

1. Росія атакувала Запоріжжя: двоє загиблих і двоє поранених

У ніч на 22 вересня російські війська завдали щонайменше п’яти ударів по об’єктах цивільної та промислової інфраструктури в Запоріжжі.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення, один із них перебуває у тяжкому стані.

Внаслідок атаки виникла пожежа, знищено та пошкоджено автомобілі.

2. Чотири західні країни визнали Палестину, Ізраїль обурений

Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія оголосили про офіційне визнання Палестини як держави. Рішення ухвалене на тлі затяжної війни в Газі та покликане просунути ідею "двох держав".

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що це крок для відновлення надії на мир і зупинки гуманітарної катастрофи. Очікується, що до ініціативи можуть приєднатися інші країни, зокрема Франція.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу різко розкритикував цей крок, назвавши його "величезною винагородою для тероризму" та заявивши, що палестинська держава "не буде створена західніше від річки Йордан".

Контекст: 24 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив: Париж офіційно визнає Палестинську державу, це має статися вже у вересні під час зас засідання Генасамблеї ООН.

Докладніше читайте: Франція підтримала незалежність Палестини – це реально на щось вплине? Детальний експлейнер

3. Північна Корея висуває умови для діалогу зі США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна відкрита до діалогу зі Сполученими Штатами, якщо американський уряд припинить вимагати від Північної Кореї відмови від своєї ядерної зброї.

"Якщо США відкинуть абсурдну одержимість денуклеаризацією нашої країни, приймуть реальність і захочуть мирної співпраці, тоді немає жодної причини, чому ми не повинні мати змоги сісти за стіл переговорів зі США", – сказав Чен Ин у своїй промові.

Контекст: У серпні президент США Дональд Трамп повідомив, що планує цього року провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

4. Трамп на панахиді Кірка назвав його мучеником

Президент США Дональд Трамп виступив на панахиді за вбитим політичним активістом Чарлі Кірком, що відбулася на стадіоні.

У промові Трамп назвав Кірка "мучеником" і "одним із найяскравіших патріотів свого покоління". Водночас він звинуватив "радикальних лівих" у причетності до його загибелі та заявив: "Я ненавиджу своїх опонентів і не бажаю їм добра".

Наприкінці виступу президент запросив на сцену вдову Кірка та наголосив, що його спадщина житиме у створеній ним організації Turning Point USA.

Контекст: 31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки". Ці виступи супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.