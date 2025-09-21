Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росіян і проросійських діячів; у Мюнхені стартував "Октоберфест"; у Росії пройшло "Інтербачення" без учасниці США; Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу; Чехія створить групу захисту від дронів — Суспільне зібрало головні новини на ранок неділі, 21 вересня.

Зеленський ввів в дію нові санкції проти бізнесменів і пропагандистів

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію санкції щодо чиновників та бізнесменів з окупованого Криму. У санкційному списку 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади, представники судової влади РФ, які причетні до порушень прав людини в Криму, організації, залучені до допомоги російській армії та люди, що займаються російською пропагандою.

Також Зеленський заявив, що підписав санкції проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Третій указ президента передбачає санкції проти історика РФ Олександра Дюкова, російської блогерки Катерини Мізуліної, а ще, зокрема, проти українських громадян, проросійських блогерів Олександра Роджерса і Всеволода Філімоненка.

У Німеччині почався "Октоберфест"

У німецькому місті Мюнхен в суботу, 20 вересня, почався традиційний пивний фестиваль "Октоберфест", який триватиме до 5 жовтня. Цьогоріч фестиваль відзначає 190-й ювілей. Зараз в місті рекордна спека за всю історію спостережень — тобто з 1879 року. Стовпчик термометра піднявся на 30,7 градуса Цельсія, а в перший день свята зафіксували понад 500 викликів екстреної допомоги.

Гостей на фесті чекають 14 святкових шатрів, тут діють близько 150 різноманітних розваг. На території діє медпункт, поліцейський відділок і бюро знахідок, людей на територію "Октоберфесту" пропускають через контрольні пункти з металошукачами.

У Росії закінчилося "Інтербачення"

У Москві 20 вересня провели фінал "Інтербачення" — пісенного конкурсу, який задумувався владою Кремля, як російський аналог "Євробачення". У конкурсі загалом були заявлені учасники від 23 країн, здебільшого "дружні до Росії", а також зі Співдружності незалежних держав (СНД, колишні країни-члени СРСР), БРІКС та ШОС.

Ще планувалась учасниця від США Vassy, але вона так і не виступила. Організатори заявили, що це через політичний тиск Австралії, громадянство якої Vassy має паралельно з американським. Переможцем став співак Дик Фук з В'єтнаму. Нагадаємо, Росію відсторонили від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" 25 лютого 2022 року, одразу після її вторгнення в Україну.

Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу

Президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану, аби Кабул повернув Штатам у користування військову авіабазу "Баграм". Трамп написав про це 20 вересня в Truth Social: "Якщо Афганістан не поверне авіабазу «Баграм» тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то відбудуться погані речі!!!"

19 вересня The New York Times інформував, що представники руху "Талібан", який керує Афганістаном, відхилили можливість військової присутності США. "Баграм" розміщений на північ від Кабула, Його збудував СРСР у 1950-х роках, а потім, до виведення американських військ у 2021-му, це була найбільша база США в Афганістані.

Чехія створить групу захисту від дронів

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що уряд ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від безпілотних літальних апаратів. Завдання експертів, окрім іншого, полягатиме в моніторингу розвитку технологій та розробці відповідних заходів. Також президент Чехії Петр Павел сказав, що якщо Росія порушує повітряний простір держави НАТО — це привід збити її літак.

У вересні Польща зафіксувала 19 порушень свого повітряного простору російськими безпілотниками. Чехія направила до країни вертолітний підрозділ спеціального призначення із трьома гелікоптерами Мі-171Ш для захисту східного кордону НАТО.