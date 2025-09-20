Чергова масована атака РФ на Україну; Трампу "не подобається" заліт російських бойових літаків в Естонію; Сирський розказав про просування українських військ; журналістів у Пентагоні більше контролюватимуть; винищувачі РФ пролетіли над буровою вежею в Польщі — Суспільне зібрало головні новини ранку 20 вересня.

Реакція Трампа на вторгнення винищувачів РФ в Естонію

Президент США Дональд Трамп 19 вересня прокоментував те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся".

Контекст: 19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 НАТО. Росія ж заперечує, що щось порушила.

ЗСУ просунулися на 3–7 км на Донеччині

Операція Сил оборони України на Добропільському напрямку на Донеччині триває. Українські війська просунулися у глибину оборони російських окупантів на відстань від 3 до 7 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Контекст: 11 серпня аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили, що війська РФ мають просування в напрямку Добропілля. На цю ділянку перекинули підрозділи 1-го корпусу "Азов". Українські військові потроху вирівнюють лінію фронту.

Масована атака на Україну

З ночі майже по всій території України тривала повітряна тривога. Як повідомляли кореспонденти Суспільного, кілька серій вибухів було чути в Дніпрі, Павлограді та Миколаєві. На ці міста летіли не лише ударні російські дрони, а й швидкісні цілі. У Миколаєві на ранок нема інформації про травмованих немає — поінформував очільник ОВА Віталій Кім. Також КОВА писала про роботу ППО в Київській області.

Із 5:35 Повітряні сили ЗСУ інформують про рух крилатих ракет, які залітають через Сумщину та інші області, з північного сходу на захід. Зокрема, начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк написав про високу загрозу ракетного удару.

Обмеження для журналістів у Пентагоні

Міністерство війни США (раніше мало назву Міноборони) вимагатиме від журналістів, аби ті працювали лише з прямо дозволеною інформацією. Про це пише The Washington Post, посилаючись на заяву Пентагону, яку відомство розіслало в медіа 19 вересня.

Міністерство вимагатиме від журналістів зобов'язання не збирати будь-яку інформацію, яка не була прямо дозволена для оприлюднення. Навіть якщо ці дані не є секретними. Якщо медійник не дотримуватиметься нових правил, його можна буде позбавити акредитації.

Винищувачі РФ пролетіли над буровою вежею в Польщі

Прикордонна служба Польщі заявила, що 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі. Вона займається розвідкою і видобутком нафти й газу в Балтійському морі. Прикордонники додали, що зону безпеки платформи було порушено. Було повідомлено Збройні сили Польщі та інші служби.

Контекст: ця подія стається на тлі порушення естонського повітряного простору трьома російськими літаками Міг-31, який стався цього ж дня. Також незадовго майже 20 ударних дронів залетіли у Польщу. А Міноборони Румунія розповідало, що дрони з РФ залітають у повітряний простір країни "майже щотижня".