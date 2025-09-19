США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Секторі Гази

У четвер, 18 вересня, США наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію, яка вимагає "негайного, безумовного та постійного" припинення вогню в Секторі Гази, а також зняття Ізраїлем усіх обмежень на доставку гуманітарної допомоги до палестинського анклаву.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що документ також закликає до негайного, гідного та безумовного звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом та іншими збройними угрупованнями.

Проєкт резолюції підтримали 14 із 15 членів Ради Безпеки. Документ був ухвалений у відповідь на офіційне оголошення ООН про голод у Секторі Гази після майже двох років війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС.

Заступниця спеціального представника США на Близькому Сході Морган Ортагус заявила, що текст резолюції недостатньо засуджує ХАМАС і не визнає право Ізраїлю на самооборону.

"ХАМАС відповідає за початок і продовження цієї війни. Ізраїль прийняв запропоновані умови, які могли б покласти край війні, але ХАМАС їх продовжує відкидати. Ця війна могла б закінчитися сьогодні, якби ХАМАС звільнив заручників і склав зброю", — заявила Ортагус перед голосуванням у Раді Безпеки ООН.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон повідомив, що після виступу прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу на щорічному засіданні Генеральної Асамблеї ООН вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 29 вересня.

Також Рада Безпеки ООН планує провести у вівторок, 23 вересня, засідання високого рівня щодо ситуації в Газі.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто. Сектор Гази розміщений на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.

15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в Газу. У місто ввійшли танки.