Військовий омбудсман буде проводити перевірки у військових частинах, буде мати доступ до військових об'єктів і військових частин і право невідкладного прийому командирами. Перевірки військового омбудсмана будуть закінчуватися висновками, які будуть надаватися органам військового управління.

Про це Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова розповіла в ефірі Суспільного, коментуючи ухвалення закону про військового омбудсмана.

За її словами, у командирів буде 10 днів, щоб вжити заходи згідно з рекомендаціями військового омбудсмана.

Якщо командир не реагуватиме на рекомендації і висновки військового омбудсмана у військового омбудсмана залишається право накласти адміністративну відповідальність на командирів різних рівнів через адміністративний суд, пояснила Решетилова.

“І це додатковий законопроєкт, який зараз перебуває у Верховній раді - Про зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів. Він зараз у Комітеті з правоохоронної діяльності. Я сподіваюся, що найближчим часом ці зміни також будуть прийняті”, — сказала посадовиця.

Вона пояснила, що до ухвалення відповідного закону, таких повноважень, які передбачені законом для військового омбудсмана, у неї не було.

“У мене більше координуюча роль, я можу звертатися з проханнями до командирів але, звичайно, я не можу втручатися в діяльність органів військового управління. Як у уповноваженого президента у мене більше дорадча роль. І те, що я опрацьовувала всі ці 8 місяців скарги військовослужбовців і в межах взаємодії просто намагалася вирішити проблеми військовослужбовців, це була моя особиста ініціатива, тому що я розуміла, наскільки гостра потреба зараз є у військовослужбовців”, — сказала Решетилова.

Вона додала, що нова створена інституція вже матиме повноцінні можливості на реагування, вжиття заходів і застосування санкцій до командирів, які не виконують рекомендацій військового омбудсмана.

Відповідаючи на запитання про скарги військових, Решетилова розповіла, що вони були абсолютно різні. Загалом вдалося опрацювати понад майже 9 тисяч скарг — від скарг на відмову командирів у переміщенні з однієї військової частини до іншої, ненаправлення на лікування або проходження військово-лікарської комісії, ненадання відпусток, особливо за сімейними обставинами.

Також, за її словами, зараз дуже багато скарг на тривале перебування військовослужбовців на нульових позиціях. Вона додала, що це глобальна проблема, яка має під собою і суб'єктивні, і об'єктивні причини: перш за все через брак особового складу командири часто не можуть проводити ротації, тому що їм о немає ким замінити військовослужбовців.

“Друге питання це те, що зараз ротації стають все більш і більш небезпечними через те, що ворог розширює так звану “кіл-зону” і тримає під контролем шляхи якими можна здійснювати евакуацію або ротацію військовослужбовців”, — сказала Решетилова.

Третє питання, за її словами, це те, що жодним чином не унормовано тривалість перебування військовослужбовця на бойовому завданні.

“І це, очевидно, треба унормувати. Ми маємо залишити гнучкою ситуацію для командира, тому що не можемо точно визначити, що військовослужбовець 10 днів не більше перебуває на позиціях, тому що все дуже залежить від обстановки, від ситуації. Але те, що командири повинні контролювати цю ситуацію і точно військовослужбовці не повинні перебувати місяцями на позиціях, це факт і зараз в мене дуже багато таких скарг”, — сказала вона.

Коли Решетилову запитали, чи буде вона претендувати на посаду військового омбудсмана, посадовиця відповіла, що її кандидатура розглядається.

“Оскільки президент призначив мене на цю посаду ще у грудні минулого року, і задачею моєю найголовнішою стояло підготувати і провести через Верховну раду законопроєкт про військового омбудсмана, з задачею я наразі впоралася. Далі, звичайно, рішення за президентом, кого він бачить військовим омбудсманом. Але, наскільки я розумію, моя кандидатура в першу чергу розглядається, хоча я вже вчора казала про те, що в Україні є як мінімум декілька достойних кандидатур на військового омбудсмана, і я думаю, що у президента є вибір. Але моя кандидатура, так, розглядається”, — сказала Решетилова.

Вона додала, що готова взяти на себе цю відповідальність.

"Знаю, маю бачення, як запустити цю інституцію, як розгорнути її діяльність. І якщо президент мені довірить цю місію, я готова її на себе взяти", — зазначила посадовиця.

У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Військовим омбудсменом стала Ольга Решетилова.

Верховна Рада 17 вересня 2025 року ухвалила закон про військового омбудсмана.