Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що вночі армія РФ здійснила масований удар дронами по об’єктах залізничної інфраструктури з метою вивести з ладу підстанції, які забезпечують роботу залізничної мережі.

Про це він написав у телеграм-каналі.

"Такі удари мають чітку мету — ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку", — написав Кулеба.

За його словами, під час атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери зупиняли їх на безпечній відстані від зони ураження, а працівники були відведені в укриття. Постраждалих немає.

Станом на 08:00 через атаку 26 поїздів слідують із затримкою більш ніж на годину.

Щоб забезпечити рух, Укрзалізниця залучила понад 20 резервних тепловозів. Навіть на знеструмлених ділянках поїзди продовжують курсувати в резервному режимі. Для міжнародних рейсів із Польщею організовано пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири могли безпечно дістатися пунктів призначення.

"Ключове — навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, Українську залізницю", — написав Кулеба.

Нагадаємо, внаслідок комплексної атаки з боку РФ по підстанціях на Укрзалізниці у ніч проти 17 вересня є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Наразі триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, рух налагоджено в резервному форматі.

Повний перелік затримок можна переглянути на порталі uz-vezemo.