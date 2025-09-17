Атака РФ спричинила знеструмлення залізниці і затримку поїздів; МАГАТЕ повідомило про обстріли біля Запорізької АЕС; 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії зачепить крипторинок, банки та енергетику та Дональд Трамп прибув до Великої Британії — Суспільне зібрало головні новини ранку 17 вересня.

1. Атака РФ спричинила затримки поїздів

Через обстріли та знеструмлення залізничної інфраструктури затримуються поїзди на Дніпровському напрямку.

Як повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, йдеться про рейси №86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград, №85/71 Запоріжжя — Львів, №75 Київ — Кривий Ріг та №80 Львів — Дніпро. Резервні тепловози вже задіяні, щоб мінімізувати затримки.

2. МАГАТЕ повідомило про обстріли біля Запорізької АЕС

16 вересня місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала обстріли неподалік станції та дим із трьох локацій поблизу. Снаряди впали за 400 метрів від сховища дизельного пального.

Жертв і пошкоджень обладнання не виявлено. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що інцидент знову підтверджує постійну загрозу для ядерної безпеки.

3. 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії зачепить крипторинок, банки та енергетику

Нові санкції Євросоюзу вдарять по криптовалютному сектору, банківській системі та енергетиці Росії. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Вона підкреслила, що доходи від викопного палива фінансують війну проти України, тому ЄС пропонує прискорити відмову від російських енергоносіїв.

Контекст: Раніше заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл заявив, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії і планує й надалі координувати його дії зі США.

4. Трамп прибув до Великої Британії з другим державним візитом

Увечері 16 вересня президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія прилетіли до аеропорту Лондон-Станстед. Подружжя зустрів віконт Генрі Худ від імені короля Чарльза.

Офіційна частина візиту розпочнеться в середу з прийому у Віндзорському замку. Кульмінацією стане державний банкет, а наступного дня — переговори з прем’єром Кіром Стармером у Чекерс-Манор.

Контекст: У липні стало відомо, що президент США Дональд Трамп офіційно прийняв запрошення короля Чарльза III приєднатися до нього та королеви Камілли для безпрецедентного другого державного візиту. Зустріч запланували на вересень цього року.