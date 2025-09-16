У вівторок, 16 вересня, Мінекономіки та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали угоду про позику на 88 мільйонів доларів США за програмою RISE . Кошти спрямують на підтримку малих і середніх підприємств.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Укладення додаткової Угоди про позику дозволить спрямувати 88 млн доларів на реалізацію таких програм підтримки бізнесу, як доступні кредити “5-7-9”, гранти для переробних підприємств, програми відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, стимулювання індустріальних парків", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Фінансування програми здійснюється за механізмом "Програма, орієнтована на результат" (Program for Results – PforR). Це означає, що кошти розподіляються на основі досягнення конкретних результатів, попередньо узгоджених зі Світовим банком.

"Цей інноваційний підхід гарантує, що фінансування використовується ефективно та результативно для досягнення відчутних результатів, таких як встановлена ​​кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, очолюваних жінками, які отримують підтримку, та підтверджене зростання інвестицій у зелені технології", — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у листопаді минулого року Україна та Світовий банк підписали три ключові угоди, які дали старт програмі RISE та дозволили розпочати фінансування обсягом 593 мільйонів доларів для підтримки малих і середніх підприємств у відновленні діяльності після війни.

"За результатами успішного досягнення індикаторів Програми у 2024 році до загального фонду державного бюджету було залучено 250 млн доларів, за відповідними угодами. Наразі триває виконання індикаторів 2025 року, за результатами яких розраховуємо отримати надходження обсягом до 300 млн доларів", — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що програма RISE дозволить надати підтримку щонайменше 20 тисячам малих і середніх підприємств до 2027 року.