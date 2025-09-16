Уночі армія РФ масовано атакувала Запоріжжя: загинула одна людина, ще 13 — поранені; Зеленський заявив, що Путін хоче обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій; Велика Британія відправляє винищувачі для участі в операції НАТО в Польщі; Трамп відправляє підрозділи нацгвардії до Мемфіса — Суспільне зібрало головні новини ранку 16 вересня.

1. Росія атакувала Запоріжжя: одна людина загинула, ще 13 поранені

У ніч проти 16 вересня російські війська завдали щонайменше десять ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 13 — поранені, серед них діти 4 та 17 років.

Обстріл спричинив пожежі та руйнування житлових і нежитлових будівель, понівечені автівки й вибиті вікна. Стан одного з поранених медики оцінюють як тяжкий, інші перебувають під наглядом лікарів. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару.

2. Зеленський: Путін хоче обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що Путін намагається ввести в оману Дональда Трампа, аби відкласти запровадження нових санкцій.

За його словами, після саміту на Алясці Путін отримав "де-ізоляцію" та публічний діалог замість політичних втрат. Зеленський наголосив, що якщо санкції постійно відкладати, то росіяни будуть краще підготовлені. Він додав, що Путін розуміє лише мову сили.

Контекст: 15 серпня на військовій базі в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

3. Велика Британія відправить винищувачі Typhoon до Польщі

Велика Британія направить винищувачі Typhoon до Польщі для участі в операції НАТО Eastern Sentry після порушення її повітряного простору російськими дронами.

Британські літаки здійснюватимуть місії з протиповітряної оборони разом із союзниками з Данії, Франції та Німеччини. Прем’єр Кір Стармер назвав дії Росії прямою загрозою європейській безпеці, а міністр оборони Джон Хілі підкреслив, що Велика Британія стоїть поряд із Польщею.

Чому це важливо: прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ввечері 15 вересня служба безпеки знешкодила безпілотник, що літав над урядовими будівлями та резиденцією президента Польщі.

4. Трамп відправляє нацгвардію до Мемфіса для боротьби зі злочинністю

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення спеціальної групи для протидії зростанню злочинності в Мемфісі (штат Теннессі). До операції, окрім місцевої поліції та федеральних агентств, залучать підрозділи Національної гвардії США.

Координацію очолить генеральний прокурор Пем Бонді. У роботі братимуть участь ФБР, Служба імміграції та митного контролю, Міністерство внутрішньої безпеки та федеральні маршали.

Трамп заявив, що Мемфіс має найвищий рівень насильницьких і майнових злочинів у країні. Він також анонсував розширення програми на Чикаго, Сент-Луїс і Новий Орлеан.

Контекст: Трамп не вперше застосовує Національну гвардію для "наведення порядку" у містах США. 11 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що Національна гвардія США зайде у столицю країни Вашингтон для "очищення вулиць від злочинців та бездомних".