На фронті за добу відбулося 187 боєзіткнень — Генштаб

Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6337 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби військ РФ.