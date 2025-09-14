15 вересня — 1300-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Ударні дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили критично важливий для російського ВПК підприємства хімічної промисловості та другий за розміром в Росії виробник хімічної продукції органічного синтезу — ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ.
- Польські військові навчатимуться в ЗСУ боротися з дронами, щоб захищатися від потенційних атак РФ. Навчання відбудуться не в Україні, а в навчальному центрі НАТО.
- Залізничний рух на дільниці "Васильків-1 – Боярка" після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних вибухів на Київщині відновлено. Напередодні поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військових вантаж, спричинила пошкодження залізничного полотна у Київській області.
Російські окупанти вдарили трьома бомбами по Краматорську, девʼятеро людей поранені
В ніч на 15 вересня російські окупанти вдарили по Краматорську трьома бомбами "ФАБ-250", девʼятеро людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
"О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста", — написав він.
Станом на 9:00 ранку 15 вересня відомо про девʼятьох поранених мирних жителів. Всін надають медичну допомогу.
За інформацією Гончаренка, на місці обстрілів працюють комунальні служби.
На фронті за добу відбулося 187 боєзіткнень — Генштаб
Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6337 дронів-камікадзе.
Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби військ РФ.
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: є влучання
У ніч на 15 вересня (із 19:00 14 вересня) війська РФ атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 84 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 29 дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Ракетами росіяни били із Курської та Бєлгородської областей РФ, Дрони запускали з напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 безпілотників – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни". Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях", — йдеться у повідомленні.
У ПС ЗСУ зазначили, що росіяни продовжують атаку безпілотниками із північно-східного напрямку і закликали дотримуватися правил безпеки.
Нічна атака БпЛА на Харківщині: пошкоджена залізнична інфраструктура
Унаслідок російського удару дронів по Лозівському району Харківщини в ніч на 15 вересня була пошкоджена залізнична інфраструктура.
Про це повідомили керівник ОВА Олег Синєгубов та пресслужба ДСНС України.
Синєгубов зазначив, що у селі Енергетиків Близнюківської громади була пошкоджена інфраструктура на залізниці. У ДСНС кажуть, що сталося займання.
"Внаслідок нічної російської атаки БпЛА на території Близнюківської громади горів об’єкт транспортної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Люди поранень не зазнали.
Росіяни атакували вісім сіл на прикордонні Чернігівщини
Війська РФ протягом доби 14 вересня з різних видів зброї атакували три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Городнянську. Під вогнем опинились місто Семенівка, а також вісім сіл. Загалом прикордонники зафіксували 34 вибухи.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- Грем'яч — п'ять вибухів, ймовірно, FPV-дрони;
- Красний Хутір — два вибухи, ймовірно, FPV-дрони.
Семенівська громада:
- Семенівка — один вибух, ймовірно, БпЛА типу "Молнія";
- Леонівка — три вибухи, ймовірно, з міномета калібром 120 мм;
- Тимоновичі — один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА;
- Лісківщина — один вибух, ймовірно, FPV-дрон;
- Карповичі — два вибухи, ймовірно, FPV-дрони та один вибух, ймовірно, FPV-дрон на оптоволокні з запалювальною сумішшю;
- Блешня — один вибух, ймовірно, FPV-дрон та шість вибухів, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА.
Городнянська громада:
- Сеньківка — дев'ять вибухів, ймовірно, FPV-дрони та 2 скиди вибухового пристрою з БпЛА.
"Мадяр" повідомив про збій Starlink по всій лінії фронту
Командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді уранці 15 вересня 2025 року заявив про проблеми з роботою супутникового інтернету Starlink вздовж всієї лінії фронту.
Про це він повідомив у Телеграм.
"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", — написав він.
Згодом командувач СБС повідомив, що зв'язок поступово відновлюється.
"Станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX", — написав Бровді.
За даними Downdetector, проблеми зі зв’язком спостерігаються не тільки в Україні, а й у світі.
"Зараз спостерігається погіршення якості обслуговування Starlink. Наша команда досліджує причину проблеми", — повідомили на сайті компанії, але невдовзі прибрали повідомлення.
Армія РФ вдарила по Боромлянській громаді на Сумщині: 12 людей травмовані
Через атаку РФ по сільгосппідприємству Боромлянської громади на Охтирщині 14 вересня поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю. Також пошкоджена техніка.
Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
За їхньою інформацією, попередньо удар був двома ракетами. Пошкоджено також близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.
11 чоловіків госпіталізовані, один з них у важкому стані, уточнив начальник ОВА Олег Григоров.
Загинула людина, двоє поранених: наслідки російських обстрілів Херсонщини за добу
Внаслідок обстрілів РФ Херсонщини минулої доби загинула людина, двоє поранених. Російські снаряди поцілили по території фермерського господарства.
Про це у Facebook вранці 15 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під авіаударами, артобстрілами та дроновими атаками перебували 37 населених пунктів області. Пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди та гараж, йдеться у дописі.
Трамп вважає санкції ЄС проти РФ недостатньо жорсткими
Президент США Дональд Трамп назвав санкції Європейського союзу проти Росії недостатньо жорсткими і закликав Європу посилити обмежувальні заходи і припинити купувати російські енергоносії.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.
Трамп заявив, що НАТО та ЄС "не виконують свою роботу" і продовжують купувати енергоносії у РФ.
"Європа – мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює, знаєте, на повну. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. Гадаю вони це зроблять, але наразі вони лише говорять, а не діють", — сказав президент.
Він наголосив, що домовленість з європейцями полягала у повній відмові від купівлі російських товарів.
"Домовленість полягає в тому, що вони (європейці, – ред.) не повинні купувати в Росії – чи то природний газ, чи сигарети, мені байдуже", – сказав Трамп.
Щодо обіцяних ним санкцій проти РФ, то за словами президента, коли США їх запровадять, то заходи будуть "дуже, дуже сильними".
На війні в Україні РФ втратила 910 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 10 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 1 095 520 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 910 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків – 11184 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23269 (+2) од
- артилерійських систем – 32784 (+35) од
- РСЗВ – 1488 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323)
- крилаті ракети s – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84)
- спеціальна техніка – 3965 (+1).
Дані уточнюються.
Росіяни за добу понад 600 разів били по Запорізькій області - один загиблий, двоє поранених
Упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогірʼю. 398 дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Преображенку та Успенівку.
Росіяни здійснили обстрілів із РСЗВ по території Запоріжжя, Кушугума, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного.
191 артилерійський удар завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.
Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.
В одній із громад Запоріжжя немає світла та горіли будинки внаслідок атаки РФ
В ніч на 15 вересня у Запоріжжі було чути серію вибухів. В одній із громад зникло електропостачання та горіли будинки.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки. Попередньо, без постраждалих", - написав він.
Згодом Федоров уточнив, що росіяни завдали по Запорізькому району три удари. Пожежі вже ліквідовані.